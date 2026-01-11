США готовятся к удару по Ирану 11 января - Тегеран пригрозил ответом

Американские военные возле плаката с изображением Трампа. Фото иллюстративное: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности вмешаться во внутриполитическую ситуацию в Иране. Его администрация обсуждает авиаудары по иранским объектам. Иран предупредил, что нанесет удар в ответ на атаку Соединенных Штатов.

Об этом сообщают WSJ и AP.

Вашингтон и Тегеран

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности США поддержать иранских протестующих. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social: "Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!". Однако окончательного решения Трамп еще не принял.

Государственный департамент США отдельно предостерег: "Не играйте в игры с президентом Трампом. Когда он говорит, что что-то сделает, он это имеет в виду".

Общенациональные протесты против теократии Ирана привели к тому, что протестующие заполонили улицы Тегерана, и второго по величине города страны. Из-за сбоя интернета в Иране и отключения телефонных линий, оценить масштабы демонстраций стало сложнее. Количество погибших в протестах возросло — это по меньшей мере 116 человек, сообщили активисты, и 2600 протестующих были задержаны.

Иранская армия в субботу пообещала присоединиться к репрессиям против протестующих, поскольку демонстрации против режима продолжают расти, а количество погибших - увеличивается. Армия заявила, что "решительно будет защищать национальные интересы, стратегическую инфраструктуру и государственную собственность", обвинив Израиль и "террористические группы" в беспорядках, и пообещав "сорвать вражеские заговоры".

Между тем спикер парламента Ирана предупредил, что американские военные и Израиль станут "законными целями", если США нанесет удар по Исламской Республике, как угрожал Трамп. Иранский чиновник непосредственно угрожал Израилю (которую он назвал "оккупированной территорией") и американским военным превентивным ударом.

"В случае нападения на Иран, как оккупированная территория, так и все американские военные центры, базы и корабли в регионе будут нашими законными целями, Мы ... будем действовать на основе любых объективных признаков угрозы", — сказал он.

Напомним, что протесты в Иране подняли цены на нефть. Это происходит на фоне рисков перебоев поставок из Венесуэлы.

Ранее мы также информировали, что МИД Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество усилить давление на Иран. Причиной является поддержка Ираном войны России против Украины.