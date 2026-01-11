Видео
Главная Новости дня Количество погибших во время протестов в Иране увеличилось

Количество погибших во время протестов в Иране увеличилось

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 20:08
Протесты в Иране 11 января - число жертв снова возросло
Протесты в Иране. Фото иллюстративное: Reuters

Протесты в Иране унесли жизни более 500 человек, сообщает в воскресенье, 11 января американская правозащитная группа HRANA. Тегеран угрожает атаковать военные базы Соединенных Штатов, если президент Дональд Трамп выполнит угрозы вмешаться и встать на защиту протестующих.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Протесты в Иране: что сейчас известно

Согласно последним данным, полученным от активистов в Иране и за его пределами, правозащитная группа HRANA, базирующаяся в США, заявила, что подтвердила смерть 490 протестующих и 48 сотрудников служб безопасности, а также арест более 10 600 человек за две недели протестов. Иран не назвал официальных данных о количестве жертв.

Количество погибших во время протестов в Иране увеличилось - фото 1
Протестующая с плакатом. Фото: Reuters

Поскольку духовный истеблишмент Исламской Республики столкнулся с крупнейшими демонстрациями с 2022 года, Трамп неоднократно угрожал вмешаться, если против протестующих будет применена сила. Во вторник Трамп должен был заслушать брифинг от своих чиновников относительно вариантов действий в отношении Ирана, включая военные удары, использование секретного кибероружия, расширение санкций и предоставление онлайн-помощи антиправительственным сетевым ресурсам.

Количество погибших во время протестов в Иране увеличилось - фото 2
Группа протестующих в Иране. Фото: Reuters

"Давайте будем откровенными: в случае нападения на Иран, оккупированные территории (Израиль), а также все базы и корабли США будут нашей законной целью", — сказал спикер парламента Ирана Мохаммед Бакер Калибаф, бывший командир Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Протесты начались 28 декабря в ответ на стремительный рост цен, а затем обернулись против клерикальных правителей, которые руководили страной со времен Исламской революции 1979 года. Власти Ирана обвиняют США и Израиль в разжигании конфликта. Поток информации из Ирана был затруднен из-за отключения интернета с четверга.

Израиль находится в состоянии повышенной готовности к возможности любого вмешательства США. Израильский военный чиновник заявил, что протесты являются внутренним делом Ирана, но израильские военные следят за развитием событий и готовы ответить "силой, если потребуется". По словам израильского источника, присутствовавшего на разговоре, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможность вмешательства США в протесты в Иране.

Напомним, что Трамп заявил о готовности вмешаться во внутриполитическую ситуацию в Иране. Тегеран предупредил, что нанесет ответный удар.

Ранее мы также информировали, что МИД Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на Иран. Это обусловлено поддержкой Ираном войны России в войне против Украины.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
