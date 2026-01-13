Теперь все, кто ведет дела с Ираном будут платить США пошлины в 25%, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых ограничений против любого государства, которое продолжает сотрудничать с Ираном. Страны-партнеры Тегерана будут платить 25% пошлины за все операции с Соединенными Штатами.

Об этом он заявил в своем аккаунте в Truth Social, сообщают Новини.LIVE.

Сообщение Трампа о пошлинах. Фото: Скриншот

Аналитики говорят, что это решение усиливает давление Вашингтона на Тегеран и демонстрирует готовность администрации Трампа использовать экономические рычаги для изоляции иранского режима.

"С этого момента любая страна, которая ведет бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% за любые операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки. Этот приказ является окончательным и беспрекословным", — написал американский президент.

Трамп не уточнил, предусмотрены ли исключения или переходный период для адаптации к новым правилам.

Какие страны наиболее активно торгуют с Ираном

Согласно данным аналитического портала Volza, в 2025 году ведущими торговыми партнерами Ирана были Китай (25% экспорта, 18,5 миллиарда долларов), Объединенные Арабские Эмираты (15%, 11 миллиардов долларов), Ирак (10%, 7,4 миллиарда долларов), Турция (8%, 5,9 миллиарда долларов) и Индия (7%, 5,1 миллиарда долларов).

Ключевые экспортные товары в эти страны включают сырую нефть, нефтехимию, минералы, текстиль и сельскохозяйственную продукцию.

Ранее мы сообщали, что антиправительственные протесты в Иране унесли жизни более 500 человек. Тегеран угрожает атаковать военные базы США, если Трамп выполнит угрозы вмешаться и встать на защиту протестующих.

Ранее мы также информировали, что МИД Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на Иран. Это обусловлено поддержкой Ираном России в войне против Украины.