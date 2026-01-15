Іран закрив повітряний простір країни 14 січня

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Іран у середу ввечері, 14 січня, оголосив про закриття свого повітряного простору. Заборона діє трохи більше двох годин і не поширюється на деякі міжнародні рейси.

Про це повідомляє Flightradar24.

Що відомо про закриття повітряного простору в Ірані

"Іран щойно випустив нове повідомлення NOTAM, що закриває повітряний простір для всіх рейсів, окрім міжнародних рейсів до/з Ірану, на які потрібен дозвіл. Повідомлення NOTAM дійсне трохи більше ніж 2 години", — ідеться в публікації.

Попередження Ірану про закриття неба. Фото: скріншот із Flightradar24

Зазначимо, що NOTAM (Notice to Air Missions) — це офіційне авіаційне повідомлення для пілотів і авіакомпаній.

Також варто додати, що закриття неба відбулося на тлі того, що за даними західних ЗМІ, США найближчим часом можуть завдати по Ірану ударів у зв'язку з убивствами на протестах, що тривають з кінця грудня. Перед цим, днями, США, низка європейських і не тільки країн закликали своїх громадян покинути територію Ірану.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мит проти будь-якої країни, яка продовжує співпрацювати з Іраном.

Раніше ми писали, що на тлі загострення ситуації в Ірані, світові ціни на нафту пішли вгору.