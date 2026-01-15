Иран закрыл воздушное пространство страны 14 января

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Иран в среду вечером, 14 января, объявил и закрытии своего воздушного пространства. Запрет действует чуть более двух часов и не распространяется на некоторые международные рейсы.

Об этом сообщает Flightradar24.

Что известно о закрытии воздушного пространства в Иране

"Иран только что выпустил новое уведомление NOTAM, закрывающее воздушное пространство для всех рейсов, кроме международных рейсов в/из Ирана, на которые требуется разрешение. Уведомление NOTAM действительно чуть более 2 часов", — говорится в публикации.

Предупреждение Ирана о закрытии неба. Фото: скриншот с Flightradar24

Отметим, что NOTAM (Notice to Air Missions) — это официальное авиационное сообщение для пилотов и авиакомпаний.

Также стоит добавить, что закрытие небо произошло на фоне того, что по данным западных СМИ, США в ближайшее время могут нанести по Ирану удары в связи с убийствами на протестах, которые длятся с конца декабря. Перед этим, на днях, США, ряд европейских и не только стран призвали своих граждан покинуть территорию Ирана.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин против любой страны, которая продолжает сотрудничать с Ираном.

Ранее мы писали, что на фоне обострения ситуации в Иране, мировые цены на нефть пошли вверх.