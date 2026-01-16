США отправили на Ближний Восток авианосец на фоне обострений с Ираном

Авианосец США. Иллюстративное фото: Центральное Командование Вооруженных сил США

Соединенные Штаты Америки перебрасывают как минимум один свой авианосец на Ближний Восток. Уже в ближайшие время в регион прибудут различные американские силы, чтобы предоставить военные варианты, если будет решено ударить по Ирану.

Об этом сообщает Fox News.

Что известно о переброске войск США на Ближний Восток

"По меньшей мере один американский авианосец направляется в сторону Ближнего Востока на фоне продолжающегося роста напряженности в отношениях с Ираном", — пишет издание сославшись на военные источники.

Также они добавили, что, как ожидается, в ближайшие дни и недели в регион прибудут военные силы США с воздуха, суши и моря, чтобы предоставить президенту Дональду Трампу военные варианты на случай, если он решит нанести удары по Ирану.

Напомним, 14 января Иран объявил о закрытии своего воздушного пространства. Это произошло на фоне публикаций в западной прессе, что США в ближайшее время могут нанести удары в связи с убийствами людей на протестах.

Также мы писали, что Трамп объявил о введении 25% пошлин против любой страны, которая продолжает сотрудничать с Ираном.