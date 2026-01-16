Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США перебрасывают авианосец на Ближний Восток из-за Ирана, — СМИ

США перебрасывают авианосец на Ближний Восток из-за Ирана, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 01:17
США отправили на Ближний Восток авианосец на фоне обострений с Ираном
Авианосец США. Иллюстративное фото: Центральное Командование Вооруженных сил США

Соединенные Штаты Америки перебрасывают как минимум один свой авианосец на Ближний Восток. Уже в ближайшие время в регион прибудут различные американские силы, чтобы предоставить военные варианты, если будет решено ударить по Ирану.

Об этом сообщает Fox News.

Реклама
Читайте также:

Что известно о переброске войск США на Ближний Восток

"По меньшей мере один американский авианосец направляется в сторону Ближнего Востока на фоне продолжающегося роста напряженности в отношениях с Ираном", — пишет издание сославшись на военные источники.

Также они добавили, что, как ожидается, в ближайшие дни и недели в регион прибудут военные силы США с воздуха, суши и моря, чтобы предоставить президенту Дональду Трампу военные варианты на случай, если он решит нанести удары по Ирану.

Напомним, 14 января Иран объявил о закрытии своего воздушного пространства. Это произошло на фоне публикаций в западной прессе, что США в ближайшее время могут нанести удары в связи с убийствами людей на протестах.

Также мы писали, что Трамп объявил о введении 25% пошлин против любой страны, которая продолжает сотрудничать с Ираном.

США Иран корабль протесты обстрелы военные
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации