США наращивает силы на Ближнем Востоке на фоне протестов и может готовить атаку

В США обсуждают сценарий ограниченного силового вмешательства против Ирана, который предусматривает нанесение так называемых "хирургических ударов" по конкретным представителям иранских властей и военного руководства. Речь идет о лицах, которых в Вашингтоне связывают с жестким подавлением массовых протестов и гибелью большого количества демонстрантов.

Об этом сообщает Middle East Eye со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, в случае политического одобрения удары могут быть нанесены уже до конца текущей недели. Один из бывших сотрудников американской разведки в комментарии Middle East Eye отметил, что Дональд Трамп, несмотря на публичные заявления, на самом деле не передумал менять политический режим в Иране. Поэтому, как утверждают источники, США последовательно укрепляют свою военную позицию на Ближнем Востоке.

По оценкам собеседников Middle East Eye, нынешняя конфигурация сил дает Вашингтону значительно более широкие возможности для потенциального удара по Ирану, чем в начале января.

Кроме того, бывший американский чиновник сообщил изданию, что США активно пополняют запасы ракет-перехватчиков, которые существенно сократились во время 12-дневной войны с Ираном в июне.

По его словам, общие объемы поставок вооружений выросли, однако запасы все еще недостаточны из-за параллельного обеспечения военной помощи Украине. В то же время Вашингтон направил в регион Мена дополнительные боевые самолеты, системы ПВО и корабли, и, по оценке источников, процесс наращивания сил близок к пику.

Как отмечает Middle East Eye, усиление авиационного присутствия именно в Иордании дает США дополнительные варианты действий, поскольку страны Персидского залива запретили использование своего воздушного пространства и инфраструктуры для ударов по Ирану. По данным издания, такой запрет действует с апреля 2025 года. Текущие и бывшие американские и арабские чиновники подтверждают, что эти ограничения существенно повлияли на планирование возможных операций.

Какие страны против вмешательства США в Иран

В то же время, по информации Middle East Eye, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Турция высказываются против возможного нападения США на Иран. Израильские медиа, в свою очередь, сообщают о поддержке такого сценария со стороны ОАЭ и Иордании.

Несмотря на это, Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что страна не позволит использовать свое воздушное пространство, территорию или территориальные воды для любых военных действий против Ирана, что может свидетельствовать о стремлении Абу-Даби публично дистанцироваться от потенциальной операции.

Иран угрожает другим странам за помощь США

На фоне этого появились и жесткие сигналы со стороны Тегерана. Reuters цитирует высокопоставленного иранского чиновника, который заявил, что Иран предупредил арабских союзников США, что в случае использования американских баз на их территории для ударов по Ирану эти страны могут стать объектами атак.

Эксперты не исключают, что в таком случае ответ Ирана будет значительно жестче и может включать атаки на американские базы по всему региону или перекрытие Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых объемов транспортировки нефти.

Напомним, недавно Иран закрыл свое воздушное пространство.

Также США перебросили авианосец на Ближний Восток.