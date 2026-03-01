Смерть Алі Хаменеї стала для іранців святом — на вулиці вийшли тисячі людей

Люди вийшли на вулиці, аби відсвяткувати смерть Алі Хаменеї. Фото: Reuters, кадр з відео. Колаж: Новини.LIVE

Смерть верховного лідера Алі Хаменеї стала для багатьох іранців справжнім святом. Люди вийшли на вулиці міст, аби відзначити звістку про загибель Хаменеї під час скоординованих атак США та Ізраїлю 28 лютого.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на The New York Times.

Реклама

Читайте також:

Як іранці відреагували на смерть Хаменеї

Дехто з іранців в соцмережах заявив про оплакування верховного лідера. Однак багато людей в містах по всій країні вийшли на вулиці, аби відсвяткувати загибель Алі Хаменеї.

Хаменеї майже 40 років був при владі в Ірані. Його смерть після довгого авторитарного правління стала історичним зрушенням для зміни режиму Ірану. Багато іранців, як у країні, так і за її межами, висловили радість з цього приводу. Навіть попри загрозу нових нападів з боку американських та ізраїльських військ, люди вийшли на вулиці Тегерану та інших міст Ірану.

Натовпи чоловіків та жінок танцями та радісними вигуками реагували на звістку про смерть Хаменеї. Водії, що проїжджали повз, сигналили, висловлюючи підтримку. Багато мешканців зі своїх вікон та балконів приєдналися до святкувань, вигукуючи "Свобода, свобода!".

"Ми вибігли надвір і кричали щосили, сміялися та танцювали з нашими сусідами", — сказала 53-річна мешканка Тегерана Сара.

Натомість прихильників Хаменеї на вулицях міст не було. У соцмережах вони висловлювалися про те, що спостерігати за святкуваннями "важко".

Що відомо про американсько-ізраїльську операцію в Ірані

Ізраїль завдав ударів по Тегерану вранці 28 лютого. Вже незадовго після цього Президент США Дональд Трамп оголосив про початок великої воєнної операції у регіоні. Він наголосив, що іранський режим буде знищено.

У відповідь Іран атакував не лише Ізраїль, а й інші країни Близького Сходу. Внаслідок збиття балістичних ракет в Абу-Дабі загинула людина.

В МЗС закликали українців утриматися від поїздок в Ізраїль. Світові лідери зробили низку заяв стосовно американсько-ізраїльських ударів по Ірану.

Пізніше стало відомо, що Ізраїль атакував резиденцію лідера Ірану. Загибель Алі Хаменеї офіційно підтвердили.