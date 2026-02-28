Внаслідок атаки Ірану на Об'єднані Арабські Емірати загинула людина

Атака Ірану на ОАЕ — в Абу-Дабі загинула людина
Дата публікації: 28 лютого 2026 12:06
Термінова новина
Щонайменше одна людина загинула в Абу-Дабі після перехоплення ОАЕ кількох іранських ракет. Атака відбулася в суботу, 28 лютого.
Новини.LIVE повідомляють про це з посиланням на ALJAZEERA.
Наслідки атаки на Об'єднані Арабські Емірати
ОАЕ заявили, що "ця атака є кричущим порушенням національного суверенітету та міжнародного права". Вони додали, що "залишають за собою повне право реагувати на цю ескалацію".
Новина доповнюється...
