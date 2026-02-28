В результате атаки Ирана на Объединенные Арабские Эмираты погиб человек

Атака Ирана на ОАЭ — в Абу-Даби погиб человек
Дата публикации 28 февраля 2026 12:06
Срочная новость
По меньшей мере, один человек погиб в Абу-Даби после перехвата ОАЭ нескольких иранских ракет. Атака произошла в субботу, 28 февраля.
Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на ALJAZEERA.
ОАЭ заявили, что "эта атака является вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права". Они добавили, что "оставляют за собой полное право реагировать на эскалацию".
Новость дополняется...
