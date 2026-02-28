Иран атакует ОАЭ — в Объединенных Арабских Эмиратах раздались взрывы

Взрывы в ОАЭ — что известно об атаке Ирана
Иран в субботу, 28 февраля, выпустил ракеты по нескольким странам Ближнего Востока. В Объединенных Арабских Эмиратах раздались взрывы. Страна закрыла свое воздушное пространство.
Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Clash Report.
Что известно об атаках Ирана
Иран ответил на произошедшие сегодня утром атаки Израиля. Страна одновременно запустила баллистические ракеты по:
- Израиля;
- Бахрейна;
- ОАЭ;
- Катару;
- Кувейт.
В то же время около 20 американских и израильских истребителей вылетели атаковать Иран. Как отмечают СМИ, в Бахрейне объявлена воздушная тревога. Катар также закрыл свое воздушное пространство.
В то же время в CNN сообщили, что американская база в Бахрейне стала мишенью Ирана. По объекту были нанесены ракетные удары. Бахрейн является ключевым союзником США в Персидском заливе и постоянным местом расположения штаба Пятого флота ВМС США в Манаме.
Военная операция США в Иране — что известно
Утром 28 февраля Израиль атаковал Тегеран, введя в своей стране чрезвычайное положение. Людей предупредили о возможном ответе ракетными ударами, а также беспилотниками.
В то же время, американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением. Он объявил о начале масштабной военной операции в Иране. По словам президента США, она направлена на очищение иранского режима.
Иран ответил на удары и атаковал Израиль. По стране запустили баллистические ракеты. Гражданских людей в Израиле срочно призвали спуститься в бомбоубежища.
