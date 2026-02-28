Видео
Удар по Тегерану — Иран атаковал Израиль в ответ

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 10:21
Иран атаковал Израиль в ответ на обстрел Тегерана - что известно
Срочная новость

В субботу, 28 февраля, Иран ударил в ответ по Израилю. Тегеран запустил баллистические ракеты. Гражданский человек в Израиле призвали спуститься в бомбоубежища.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на The New York Times.

Читайте также:

Что известно об иранской атаке на Израиль

Израильские военные заявили, что обнаружили баллистические ракеты, запущенные из Ирана по стране. Это первая волна иранских ударов в ответ на американо-израильские атаки, совершенные сегодня раньше.

Сирены воздушной тревоги раздаются по всему северному Израилю и прибрежному городу Хайфа, предупреждая жителей уходить в укрытие.

Новость дополняется...

Иран Израиль
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
