Иран атаковал Израиль в ответ на обстрел Тегерана - что известно

Удар по Тегерану — Иран атаковал Израиль в ответ
Дата публикации 28 февраля 2026 10:21
В субботу, 28 февраля, Иран ударил в ответ по Израилю. Тегеран запустил баллистические ракеты. Гражданский человек в Израиле призвали спуститься в бомбоубежища.
Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на The New York Times.
Что известно об иранской атаке на Израиль
Израильские военные заявили, что обнаружили баллистические ракеты, запущенные из Ирана по стране. Это первая волна иранских ударов в ответ на американо-израильские атаки, совершенные сегодня раньше.
Сирены воздушной тревоги раздаются по всему северному Израилю и прибрежному городу Хайфа, предупреждая жителей уходить в укрытие.
Новость дополняется...
