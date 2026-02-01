Иран возобновляет работу на ядерных объектах

Спутниковый снимок показывает поврежденное здание (в центре) на иранском объекте обогащения урана в Натанзе 3 декабря после атаки США. Фото : Planet Labs PBC/AP

После бомбардировок американских войск в 2025 году Иран начал тайно восстанавливать поврежденные ядерные объекты. По данным экспертов, режим вероятно перемещает ядерные материалы, в то время, как напряженность между США и Тегераном растет.

Об этом информирует The Telegraph.

Итак, новые спутниковые снимки свидетельствуют, что Иран пытается спасти материалы со своих разбомбленных ядерных объектов.

Аэрофотоснимки американской компании Planet Labs PBC, занимающейся земной фотографией, показывают, что на двух поврежденных зданиях на объектах в Исфагане и Натанзе были восстановлены крыши, что является первой значительной активностью, наблюдаемой там с конца войны.

Эксперты заявили, что строительство может свидетельствовать о том, что иранские ученые пытаются восстановить ключевые ядерные активы, которые, возможно, пережили бомбардировки, и не были обнаружены Израилем или Соединенными Штатами.

Отмечается, что активность на этих объектах продолжалась с начала декабря, в течение которого Иран был охвачен протестами и столкнулся с дальнейшими угрозами военных действий США.

С момента окончания 12-дневной войны Израиля в июне, которая завершилась после вмешательства США, Иран сосредоточился на восстановлении своего арсенала баллистических ракет.

Иран провоцирует США — что известно

В материале The Telegraph отмечается, что в знак неповиновения Иран также намерен провести военно-морские учения с боевыми стрельбами в Персидском заливе в нескольких милях от двух американских эсминцев на одном из самых оживленных морских путей мира.

Ожидается, что в воскресенье скоростные штурмовые катера, способные стрелять ракетами по военным кораблям, возглавят двухдневные учения в Ормузском проливе, жизненно важном энергетическом узле мира.

Эти учения вызывают опасения относительно столкновения с американскими военными кораблями, которые переместились в регион после того, как Дональд Трамп приказал развернуть военно-морские и воздушные средства в пределах досягаемости Ирана.

Американские военные предупредили элитный Корпус стражей Исламской революции (КСИР), военно-морское крыло которого, как ожидается, возглавит учения, не пытаться совершать никаких пролетов или подходов на скоростных катерах.

Недавно стало известно, что в США обсуждают сценарий силового вмешательства против Ирана.

Напомним, что 14 января Иран объявил о закрытии своего воздушного пространства.