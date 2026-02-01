Іран відновлює роботу на ядерних об’єктах

Супутниковий знімок показує пошкоджену будівлю (у центрі) на іранському об'єкті збагачення урану в Натанзі 3 грудня після атаки США. Фото : Planet Labs PBC/AP

Після бомбардувань американських військ у 2025 році Іран почав таємно відновлювати пошкоджені ядерні об’єкти. За даними експертів, режим імовірно переміщує ядерні матеріали, у той час, як напруженість між США та Тегераном зростає.

Про це інформує The Telegraph.

Отже, нові супутникові знімки свідчать, що Іран намагається врятувати матеріали зі своїх розбомблених ядерних об'єктів.

Аерофотознімки американської компанії Planet Labs PBC, що займається земною фотографією, показують, що на двох пошкоджених будівлях на об'єктах в Ісфагані та Натанзі було відновлено дахи, що є першою значною активністю, що спостерігається там з кінця війни.

Експерти заявили, що будівництво може свідчити про те, що іранські вчені намагаються відновити ключові ядерні активи, які, можливо, пережили бомбардування, і не були виявлені Ізраїлем чи Сполученими Штатами.

Зазначається, що активність на цих об'єктах тривала з початку грудня, протягом якого Іран був охоплений протестами та зіткнувся з подальшими погрозами військових дій США.

З моменту закінчення 12-денної війни Ізраїлю в червні, яка завершилася після втручання США, Іран зосередився на відновленні свого арсеналу балістичних ракет.

Іран провокує США — що відомо

У матеріалі The Telegraph зазначається, що на знак непокори Іран також має намір провести військово-морські навчання з бойовими стрільбами в Перській затоці за декілька миль від двох американських есмінців на одному з найжвавіших морських шляхів світу.

Очікується, що в неділю швидкісні штурмові катери, здатні стріляти ракетами по військових кораблях, очолять дводенні навчання в Ормузькій протоці, життєво важливому енергетичному вузлі світу.

Ці навчання викликають побоювання щодо зіткнення з американськими військовими кораблями, які перемістилися в регіон після того, як Дональд Трамп наказав розгорнути військово-морські та повітряні засоби в межах досяжності Ірану.

Американські військові попередили елітний Корпус вартових Ісламської революції (КВІР), військово-морське крило якого, як очікується, очолить навчання, не намагатися здійснювати жодних прольотів або підходів на швидкісних катерах.

Нещодавно стало відомо, що у США обговорюють сценарій силового втручання проти Ірану.

Нагадаємо, що 14 січня Іран оголосив про закриття свого повітряного простору.