Зеленский обсудил с президентом Израиля окончание войны

В четверг, 26 февраля, Владимир Зеленский поговорил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. В ходе беседы речь шла об окончании войны в Украине и санкциях.

Зеленский провел разговор с президентом Израиля

Во время общения украинский лидер поблагодарил за солидарность с украинцами и поддержку нашей резолюции на Генассамблее ООН к четвертой годовщине с начала полномасштабной российской агрессии.

"Ценю такие теплые слова о наших людях и потребность мира для Украины. И именно об этом мы говорили — как положить конец войне, которую развязала Россия, и дать украинцам надежные гарантии безопасности", — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, президент Израиля отметил введение санкций против иранского режима.

"Позиция Украины всегда четкая: ни один террорист в мире не должен оставаться безнаказанным. Только так можно вернуть безопасность и стабильность. Мы внимательно следим за событиями вокруг Ирана и за действиями режима, который поддерживает российскую войну и обеспечивал Россию дронами "Шахед" для террора против украинцев", — резюмировал глава государства.

