Україна
Зеленский поговорил с президентом Израиля — детали

Зеленский поговорил с президентом Израиля — детали

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 16:49
Зеленский обсудил с президентом Израиля окончание войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В четверг, 26 февраля, Владимир Зеленский поговорил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. В ходе беседы речь шла об окончании войны в Украине и санкциях.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Читайте также:

Зеленский провел разговор с президентом Израиля

Во время общения украинский лидер поблагодарил за солидарность с украинцами и поддержку нашей резолюции на Генассамблее ООН к четвертой годовщине с начала полномасштабной российской агрессии.

"Ценю такие теплые слова о наших людях и потребность мира для Украины. И именно об этом мы говорили — как положить конец войне, которую развязала Россия, и дать украинцам надежные гарантии безопасности", — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, президент Израиля отметил введение санкций против иранского режима.

"Позиция Украины всегда четкая: ни один террорист в мире не должен оставаться безнаказанным. Только так можно вернуть безопасность и стабильность. Мы внимательно следим за событиями вокруг Ирана и за действиями режима, который поддерживает российскую войну и обеспечивал Россию дронами "Шахед" для террора против украинцев", — резюмировал глава государства.

Зеленський поговорив із лідером Ізраїлю
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что 25 февраля Зеленский провел встречу с делегацией парламентского объединения United for Ukraine в Европейском парламенте. Во время встречи говорилось о помощи Украине.

В тот же день, 25 февраля, украинский лидер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили подготовку к следующим трехсторонним переговорам в начале марта.

Также в среду, 25 февраля, президент Зеленский встретился с главой МИД Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. Стороны обсудили участие граждан Ганы и других стран Африки в полномасштабной войне России против Украины.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
