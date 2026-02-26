Зеленський поговорив із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У четвер, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Сторони говорили про мир в Україні та санкції.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Зеленський провів розмову із президентом Ізраїлю

Під час спілкування український лідер подякував за солідарність з українцями та підтримку нашої резолюції на Генасамблеї ООН до четвертих роковин із початку повномасштабної російської агресії.

"Ціную такі теплі слова про наших людей і потребу миру для України. І саме про це ми говорили — як покласти край війні, яку розвʼязала Росія, та дати українцям надійні гарантії безпеки", — наголосив Зеленський.

Своєю чергою, президент Ізраїлю відзначив запровадження санкцій проти іранського режиму.

"Позиція України завжди чітка: жоден терорист у світі не повинен залишатися безкарним. Тільки так можна повернути безпеку та стабільність. Ми уважно стежимо за подіями навколо Ірану й за діями режиму, який підтримує російську війну та забезпечував Росію дронами "Шахед" для терору проти українців", — резюмував глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що 25 лютого Зеленський провів зустріч з делегацією парламентського об’єднання United for Ukraine у Європейському парламенті. Під час зустрічі мовилося про допомогу Україні.

Того ж дня, 25 лютого, український лідер провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Сторони обговорили підготовку до наступних тристоронніх перемовин на початку березня.

Також у середу, 25 лютого, президент Зеленський зустрівся з очільником МЗС Гани Самуелем Окудзето Аблаквою. Сторони обговорили участь громадян Гани й інших країн Африки у повномасштабній війні Росії проти України.