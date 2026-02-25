Відео
Головна Новини дня Розмова Трампа і Зеленського — про що говорили лідери

Розмова Трампа і Зеленського — про що говорили лідери

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 21:33
Розмова Трампа та Зеленського 25 лютого — що обговорили президенти
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Erns

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 25 лютого, провів телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом. На дзвінку були також представники Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Розмова Трампа та Зеленського 25 лютого

"Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни", — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час розмови з Дональдом Трампом. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, Україна дуже цінує програму PURL. Він каже, що цьогорічна зима є найскладнішою для країни, однак ракети для систем протиповітряної оборони, які можна закуповувати у США, дуже допомагають проходити усі виклики та захищати життя.

Під час телефонної розмови сторони говорили про питання, над якими завтра у Женеві будуть працювати представники країн на двосторонній зустрічі. Крім того, вони обговорили підготовку до наступних тристоронніх перемовин на початку березня.

"Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну. Дякую!" — додав український лідер.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Останні новини із США

Трамп заявив, що Штати наполегливо працюють над припиненням російської війни проти України. За його словами, у бойових діях щомісяця гинуть 25 тисяч солдатів.

Раніше у ЗМІ зʼявилася інформація, що лідер США планує завершити війну в Україні до 4 липня. На це вже відреагував Зеленський.

Також нещодавно Трамп продовжив санкції проти Росії. Обмеження діятимуть до березня 2027 року.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
