Санкції проти Росії — Трамп продовжив обмеження на рік

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Sarah Silbiger

Президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії до березня 2027 року. Антивоєнні обмеження були введені ще попереднім лідером Америки Джо Байденом.

Як повідомля Новини.LIVE, відповідний указ з'явився на сайті Федерального резерву США.

Санкції США проти Росії

Відомо, що перший указ про санкції проти Росії був виданий 2014 року. Тодішній документ, який підписав Барак Обама, передбачав заморожування майна низки осіб.

Тоді обмеження були запроваджені у вересні 2018 року за окупацію українського Криму та в лютому 2022 року за визнання Москвою незалежності "ДНР" і "ЛНР".

"Дії та політика, про які йдеться в указах, продовжують становити надзвичайну та надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки та зовнішній політиці Сполучених Штатів", — пояснили у документі.

Які обмеження проти РФ запроваджує світ

На сайті Єврокомісії 13 лютого повідомили, що ЄС вперше застосує санкції проти морських портів у третіх країнах, які допомагають "тіньовому флоту" Росії. Під удар потраплять термінали, що обслуговують танкери з російською нафтою в обхід чинних обмежень. Головні кандидати чорного списку: індонезійський порт Карімун та грузинський термінал Кулеві.

Також Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти РФ. Він охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю. Фон дер Ляєн наголосила, що Росія піде на переговори зі справжніми намірами лише в тому випадку, якщо на неї буде чинитися тиск.

Водночас Reuters писало, що США можуть посилити санкції проти Росії, однак там опираються на переговорний процес. Відомо, що з моменту повернення Дональда Трампа на посаду президента у січні 2025 року Америка поки що не вводила нових санкцій саме проти російського тіньового флоту.