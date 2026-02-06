Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії

Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти РФ — що входить
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 20-й пакет санкції проти Росії. Відомо, що він охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Урсули фон дер Ляєн у соцмережі X у пʼятницю, 6 лютого.
Новий пакет санкції проти Росії
Фон дер Ляєн наголосила, що Росія піде на переговори зі справжніми намірами лише в тому випадку, якщо на неї буде чинитися тиск.
Пропоновані обмеження:
- повна заборона на надання морських послуг суднам, що перевозять російську нафту, запроваджується у тісній співпраці з Європейським Союзом;
- ще 43 танкери тіньового флоту потраплять під санкції, довівши їхню загальну кількість до 640, що ускладнить Росії придбання нових суден для "тіньового" флоту;
- запроваджується заборона на надання обслуговування та інших послуг для СПГ-танкерів і криголамів, залучених в експорті російського газу;
- до санкційного списку додають 20 регіональних російських банків та кілька фінансових установ у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі підсанкційними товарами;
- запровадження обмежень щодо криптовалют, а також компаній і платформ, які використовуються для торгівлі цифровими активами з метою обходу фінансових санкцій;
- нові заборони на експорт товарів і послуг з РФ — від гуми до тракторів і послуг кібербезпеки, вартістю понад 360 млн євро;
- нові заборони на імпорт металів, хімікатів та критичних мінералів, які ще не підпадають під обмеження, вартістю понад 570 млн євро;
- запровадження нових експортних обмежень на товари й технології, залучених у військовому виробництві Росії, зокрема компоненти для виготовлення вибухових речовин, а також встановлення квот на ввезення аміаку;
- заборона експорту будь-яких комп'ютерних числових машин і радіостанцій до країн, щодо яких існує високий ризик реекспорту до Росії;
- зміцнення правових механізмів для європейських компаній із метою захисту їхніх прав на інтелектуальну власність та запобігання несправедливій експропріації активів у Росії.
Нагадаємо, очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна повідомив, що ЄС може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії до 24 лютого.
А нещодавно український лідер Володимир Зеленський підписав нові санкції проти проросійських діячів.
