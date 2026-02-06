Відео
Відео

Головна Новини дня Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти РФ — що входить

Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти РФ — що входить

Дата публікації: 6 лютого 2026 18:17
Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії
Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 20-й пакет санкції проти Росії. Відомо, що він охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Урсули фон дер Ляєн у соцмережі X у пʼятницю, 6 лютого.

Читайте також:

Новий пакет санкції проти Росії

Фон дер Ляєн наголосила, що Росія піде на переговори зі справжніми намірами лише в тому випадку, якщо на неї буде чинитися тиск.

Пропоновані обмеження:

  • повна заборона на надання морських послуг суднам, що перевозять російську нафту, запроваджується у тісній співпраці з Європейським Союзом;
  • ще 43 танкери тіньового флоту потраплять під санкції, довівши їхню загальну кількість до 640, що ускладнить Росії придбання нових суден для "тіньового" флоту;
  • запроваджується заборона на надання обслуговування та інших послуг для СПГ-танкерів і криголамів, залучених в експорті російського газу;
  • до санкційного списку додають 20 регіональних російських банків та кілька фінансових установ у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі підсанкційними товарами;
  • запровадження обмежень щодо криптовалют, а також компаній і платформ, які використовуються для торгівлі цифровими активами з метою обходу фінансових санкцій;
  • нові заборони на експорт товарів і послуг з РФ — від гуми до тракторів і послуг кібербезпеки, вартістю понад 360 млн євро;
  • нові заборони на імпорт металів, хімікатів та критичних мінералів, які ще не підпадають під обмеження, вартістю понад 570 млн євро;
  • запровадження нових експортних обмежень на товари й технології, залучених у військовому виробництві Росії, зокрема компоненти для виготовлення вибухових речовин, а також встановлення квот на ввезення аміаку;
  • заборона експорту будь-яких комп'ютерних числових машин і радіостанцій до країн, щодо яких існує високий ризик реекспорту до Росії;
  • зміцнення правових механізмів для європейських компаній із метою захисту їхніх прав на інтелектуальну власність та запобігання несправедливій експропріації активів у Росії.

Нагадаємо, очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна повідомив, що ЄС може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії до 24 лютого.

А нещодавно український лідер Володимир Зеленський підписав нові санкції проти проросійських діячів.

санкції проти Росії санкції війна Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
