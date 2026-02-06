Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії

Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 20-й пакет санкції проти Росії. Відомо, що він охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Урсули фон дер Ляєн у соцмережі X у пʼятницю, 6 лютого.

Новий пакет санкції проти Росії

Фон дер Ляєн наголосила, що Росія піде на переговори зі справжніми намірами лише в тому випадку, якщо на неї буде чинитися тиск.

Пропоновані обмеження:

повна заборона на надання морських послуг суднам, що перевозять російську нафту, запроваджується у тісній співпраці з Європейським Союзом;

ще 43 танкери тіньового флоту потраплять під санкції, довівши їхню загальну кількість до 640, що ускладнить Росії придбання нових суден для "тіньового" флоту;

запроваджується заборона на надання обслуговування та інших послуг для СПГ-танкерів і криголамів, залучених в експорті російського газу;

до санкційного списку додають 20 регіональних російських банків та кілька фінансових установ у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі підсанкційними товарами;

запровадження обмежень щодо криптовалют, а також компаній і платформ, які використовуються для торгівлі цифровими активами з метою обходу фінансових санкцій;

нові заборони на експорт товарів і послуг з РФ — від гуми до тракторів і послуг кібербезпеки, вартістю понад 360 млн євро;

нові заборони на імпорт металів, хімікатів та критичних мінералів, які ще не підпадають під обмеження, вартістю понад 570 млн євро;

запровадження нових експортних обмежень на товари й технології, залучених у військовому виробництві Росії, зокрема компоненти для виготовлення вибухових речовин, а також встановлення квот на ввезення аміаку;

заборона експорту будь-яких комп'ютерних числових машин і радіостанцій до країн, щодо яких існує високий ризик реекспорту до Росії;

зміцнення правових механізмів для європейських компаній із метою захисту їхніх прав на інтелектуальну власність та запобігання несправедливій експропріації активів у Росії.

Нагадаємо, очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна повідомив, що ЄС може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії до 24 лютого.

А нещодавно український лідер Володимир Зеленський підписав нові санкції проти проросійських діячів.