Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 20-й пакет санкций против России. Известно, что он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Урсулы фон дер Ляйен в соцсети X в пятницу, 6 февраля.

Реклама

Читайте также:

Новый пакет санкций против России

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия пойдет на переговоры с настоящими намерениями только в том случае, если на нее будет оказываться давление.

Предлагаемые ограничения:

полный запрет на предоставление морских услуг судам, перевозящим российскую нефть, вводится в тесном сотрудничестве с Европейским Союзом;

еще 43 танкера теневого флота попадут под санкции, доведя их общее количество до 640, что усложнит России приобретение новых судов для "теневого" флота;

вводится запрет на предоставление обслуживания и других услуг для СПГ-танкеров и ледоколов, задействованных в экспорте российского газа;

в санкционный список добавляют 20 региональных российских банков и несколько финансовых учреждений в третьих странах, которые способствуют незаконной торговле подсанкционными товарами;

введение ограничений в отношении криптовалют, а также компаний и платформ, которые используются для торговли цифровыми активами с целью обхода финансовых санкций;

новые запреты на экспорт товаров и услуг из РФ — от резины до тракторов и услуг кибербезопасности, стоимостью более 360 млн евро;

новые запреты на импорт металлов, химикатов и критических минералов, которые еще не подпадают под ограничения, стоимостью более 570 млн евро;

введение новых экспортных ограничений на товары и технологии, задействованные в военном производстве России, в частности компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также установление квот на ввоз аммиака;

запрет экспорта любых компьютерных числовых машин и радиостанций в страны, в отношении которых существует высокий риск реэкспорта в Россию;

укрепление правовых механизмов для европейских компаний с целью защиты их прав на интеллектуальную собственность и предотвращения несправедливой экспроприации активов в России.

Напомним, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что ЕС может принять новый пакет санкций против России до 24 февраля.

А недавно украинский лидер Владимир Зеленский подписал новые санкции против пророссийских деятелей.