Главная Новости дня Зеленский объявил о новых санкциях против пророссийских деятелей

Зеленский объявил о новых санкциях против пророссийских деятелей

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 21:07
Зеленский объявил о новых санкциях против пророссийских деятелей
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В понедельник, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкционные решения и объявил о продлении ограничительных мер в координации с Великобританией. Речь идет как о санкциях, срок действия которых истекал, так и о расширении списка лиц и компаний, подпадающих под ограничения.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении.

Новые санкции против Фирташа, Козака

В частности, Украина продолжает санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа, а также вводит ограничения в отношении его ближайшего окружения и подконтрольной ему компании.

По словам главы государства, все субъекты, связанные с Россией и ее структурами, должны быть заблокированы.

Кроме того, продлены санкции против одного из ближайших соратников Виктора Медведчука — Тараса Козака, а также восьми связанных с ним компаний.

Зеленский отметил, что еще задолго до начала полномасштабной войны эти лица сделали выбор в пользу России, а значит — в пользу войны. Украина и в дальнейшем будет противодействовать каждому такому субъекту.

Напомним, что недавно Европейский Союз расширил санкции против пропагандистов РФ.

А до этого стало известно, что Зеленский подписал новые решения по санкциям против россиян.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
