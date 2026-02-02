Зеленский объявил о новых санкциях против пророссийских деятелей
В понедельник, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкционные решения и объявил о продлении ограничительных мер в координации с Великобританией. Речь идет как о санкциях, срок действия которых истекал, так и о расширении списка лиц и компаний, подпадающих под ограничения.
Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении.
Новые санкции против Фирташа, Козака
В частности, Украина продолжает санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа, а также вводит ограничения в отношении его ближайшего окружения и подконтрольной ему компании.
По словам главы государства, все субъекты, связанные с Россией и ее структурами, должны быть заблокированы.
Кроме того, продлены санкции против одного из ближайших соратников Виктора Медведчука — Тараса Козака, а также восьми связанных с ним компаний.
Зеленский отметил, что еще задолго до начала полномасштабной войны эти лица сделали выбор в пользу России, а значит — в пользу войны. Украина и в дальнейшем будет противодействовать каждому такому субъекту.
Напомним, что недавно Европейский Союз расширил санкции против пропагандистов РФ.
А до этого стало известно, что Зеленский подписал новые решения по санкциям против россиян.
