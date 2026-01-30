Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС расширил санкции против знаменитых российских пропагандистов

ЕС расширил санкции против знаменитых российских пропагандистов

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 07:42
ЕС расширил санкции против российских пропагандистов и деятелей культуры
Российская телеведущая Екатерина Андреева. Фото: росСМИ

Европейский Союз расширил перечень лиц, в отношении которых применяются санкции из-за войны России против Украины. Новое решение принял Совет ЕС, включив в санкционный список еще шестерых граждан Российской Федерации, которые занимались пропагандой.

Об этом стало известно из официального сообщения на сайте ЕС.

Реклама
Читайте также:

ЕС ввел новые санкции против российских пропагандистов

Под ограничения попали представители российского медиапространства, которые, по оценке Брюсселя, были вовлечены в системное распространение дезинформации и оправдание вооруженной агрессии против Украины. Речь идет о телеведущих Дмитрии Губерниеве, Екатерине Андреевой и Марии Ситтель, а также пропагандисте Павле Зарубине. В ЕС отмечают, что эти лица работали в государственных или контролируемых Кремлем медиа и использовали информационные площадки для трансляции официальной позиции российских властей относительно войны.

В Брюсселе отмечают, что их участие в медийных форматах, в частности в программах вроде "Прямой линии с Путиным", рассматривается как информационная поддержка войны и попытка формирования искаженного представления о событиях в Украине.

Отдельным блоком в решении Совета ЕС указаны представители культурной сферы. Санкции введены против актера Романа Чумакова и артиста балета Сергея Полунина. По оценке Евросоюза, эти публичные лица использовали собственную узнаваемость для продвижения пророссийских тезисов, а также антиукраинских и антизападных нарративов в публичном пространстве.

В Совете Европейского Союза подчеркнули, что все фигуранты обновленного списка прямо или косвенно способствовали войне России против Украины. Это включает информационную поддержку режима, участие в кампаниях легитимизации агрессии, а также привлечение к сбору средств на нужды российских вооруженных сил.

После принятия последнего решения санкционный механизм ЕС в ответ на действия России сейчас распространяется на 65 физических лиц и 17 компаний.

Напомним, недавно в Швеции призвали усилить санкционное давление на Россию.

Также в январе Владимир Зеленский объявил о новых санкциях, которые он ввел против российских пропагандистов.

санкции россияне пропаганда ЕС Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации