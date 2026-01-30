ЕС расширил санкции против российских пропагандистов и деятелей культуры

ЕС расширил санкции против знаменитых российских пропагандистов
Европейский Союз расширил перечень лиц, в отношении которых применяются санкции из-за войны России против Украины. Новое решение принял Совет ЕС, включив в санкционный список еще шестерых граждан Российской Федерации, которые занимались пропагандой.
Об этом стало известно из официального сообщения на сайте ЕС.
ЕС ввел новые санкции против российских пропагандистов
Под ограничения попали представители российского медиапространства, которые, по оценке Брюсселя, были вовлечены в системное распространение дезинформации и оправдание вооруженной агрессии против Украины. Речь идет о телеведущих Дмитрии Губерниеве, Екатерине Андреевой и Марии Ситтель, а также пропагандисте Павле Зарубине. В ЕС отмечают, что эти лица работали в государственных или контролируемых Кремлем медиа и использовали информационные площадки для трансляции официальной позиции российских властей относительно войны.
В Брюсселе отмечают, что их участие в медийных форматах, в частности в программах вроде "Прямой линии с Путиным", рассматривается как информационная поддержка войны и попытка формирования искаженного представления о событиях в Украине.
Отдельным блоком в решении Совета ЕС указаны представители культурной сферы. Санкции введены против актера Романа Чумакова и артиста балета Сергея Полунина. По оценке Евросоюза, эти публичные лица использовали собственную узнаваемость для продвижения пророссийских тезисов, а также антиукраинских и антизападных нарративов в публичном пространстве.
В Совете Европейского Союза подчеркнули, что все фигуранты обновленного списка прямо или косвенно способствовали войне России против Украины. Это включает информационную поддержку режима, участие в кампаниях легитимизации агрессии, а также привлечение к сбору средств на нужды российских вооруженных сил.
После принятия последнего решения санкционный механизм ЕС в ответ на действия России сейчас распространяется на 65 физических лиц и 17 компаний.
Напомним, недавно в Швеции призвали усилить санкционное давление на Россию.
Также в январе Владимир Зеленский объявил о новых санкциях, которые он ввел против российских пропагандистов.
