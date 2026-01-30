Відео
ЄС розширив санкції проти знаменитих російських пропагандистів

ЄС розширив санкції проти знаменитих російських пропагандистів

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 07:42
ЄС розширив санкції проти російських пропагандистів і діячів культури
Російська телеведуча Катерина Андрєєва. Фото: росЗМІ

Європейський Союз розширив перелік осіб, щодо яких застосовуються санкції через війну Росії проти України. Нове рішення ухвалила Рада ЄС, включивши до санкційного списку ще шістьох громадян Російської Федерації, які займалися пропагандою.

Про це стало відомо з офіційного повідомлення на сайті ЄС.

Читайте також:

ЄС запровадив нові санкції проти російських пропагандистів

Під обмеження потрапили представники російського медіапростору, які, за оцінкою Брюсселя, були залучені до системного поширення дезінформації та виправдання збройної агресії проти України. Йдеться про телеведучих Дмитра Губернієва, Катерину Андрєєву та Марію Сіттель, а також пропагандиста Павла Зарубіна. У ЄС зазначають, що ці особи працювали у державних або контрольованих Кремлем медіа та використовували інформаційні майданчики для трансляції офіційної позиції російської влади щодо війни.

У Брюсселі наголошують, що їхня участь у медійних форматах, зокрема в програмах на кшталт "Прямої лінії з Путіним", розглядається як інформаційна підтримка війни та спроба формування викривленого уявлення про події в Україні.

Окремим блоком у рішенні Ради ЄС зазначені представники культурної сфери. Санкції запроваджено проти актора Романа Чумакова та артиста балету Сергія Полуніна. За оцінкою Євросоюзу, ці публічні особи використовували власну впізнаваність для просування проросійських тез, а також антиукраїнських і антизахідних наративів у публічному просторі.

У Раді Європейського Союзу підкреслили, що всі фігуранти оновленого списку прямо або опосередковано сприяли війні Росії проти України. Це включає інформаційну підтримку режиму, участь у кампаніях легітимізації агресії, а також залучення до збору коштів на потреби російських збройних сил.

Після ухвалення останнього рішення санкційний механізм ЄС у відповідь на дії Росії наразі поширюється на 65 фізичних осіб і 17 компаній.

Нагадаємо, нещодавно в Швеції закликали посилити санкційний тиск на Росію.

Також у січні Володимир Зеленський оголосив про нові санкції, які він ввів проти російських пропагандистів.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
