Головна Новини дня У МЗС Швеції закликали посилювати тиск на Росію

У МЗС Швеції закликали посилювати тиск на Росію

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 23:49
У МЗС Швеції закликали посилювати тиск на Росію
Марія Малмер Стенергард. Фото: Reuters

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард звернулася з офіційним листом до голови дипломатії Європейського Союзу Каї Каллас. Вона виступила із закликом посилити санкційний тиск на Росію.

Про це Стенергард написала у соцмережі Х у понеділок, 12 січня.

Читайте також:
Зображення
Лист до Каї Каллас. Фото: Марія Малмер Стенергард

Тиск на Росію

У зверненні шведська міністерка наголосила, що чинні обмежувальні заходи ЄС уже дають відчутні результати. Зокрема, санкції проти російського енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту" суттєво скоротили доходи Москви, які використовуються для фінансування війни проти України.

Водночас Марія Малмер Стенергард підкреслила необхідність подальшого посилення тиску на Росію у відповідь на її триваючі атаки проти України та з метою ослаблення позицій Кремля на переговорах. У цьому контексті Швеція пропонує включити низку додаткових заходів до 20-го пакета санкцій ЄС та скоординувати їх із партнерами з країн G7.

Серед запропонованих кроків:

  • повна заборона на надання морських послуг будь-яким суднам, які транспортують російські енергоносії з російських портів. За словами міністерки, це значно підвищить транспортні витрати для Росії та унеможливить участь компаній з ЄС у такій торгівлі.
  • необхідність посилення обмежень на експорт російських добрив до Європейського Союзу. Наразі, зазначає Стенергард, чинні імпортні квоти є настільки великими, що фактично не обмежують торгівлю, попри те що добрива є третьою за обсягами категорією російського експорту до ЄС.
  • скасування вартісного порогу для товарів класу люкс. Як наголошується в листі, європейські предмети розкоші мають не лише економічне, а й символічне та політичне значення, тому їхній експорт до Росії має бути заборонений незалежно від ціни.

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Америка не посилює санкційний тиск на Кремль лише для того, щоб про це сказати. При цьому Вашингтон зацікавлений в тому, щоб вони працювали.

Крім того, Рубіо заявив журналістам, що у США наразі немає можливостей для ведення нових санкцій проти РФ.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
