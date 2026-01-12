В МИД Швеции призвали усиливать давление на Россию

Мария Малмер Стенергард. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард обратилась с официальным письмом к главе дипломатии Европейского Союза Каи Каллас. Она выступила с призывом усилить санкционное давление на Россию.

Об этом Стенергард написала в соцсети Х в понедельник, 12 января.

Письмо к Кайе Каллас. Фото: Мария Малмер Стенергард

Давление на Россию

В обращении шведский министр подчеркнула, что действующие ограничительные меры ЕС уже дают ощутимые результаты. В частности, санкции против российского энергетического сектора и так называемого "теневого флота" существенно сократили доходы Москвы, которые используются для финансирования войны против Украины.

В то же время Мария Малмер Стенергард подчеркнула необходимость дальнейшего усиления давления на Россию в ответ на ее продолжающиеся атаки против Украины и с целью ослабления позиций Кремля на переговорах. В этом контексте Швеция предлагает включить ряд дополнительных мер в 20-й пакет санкций ЕС и скоординировать их с партнерами из стран G7.

Среди предложенных шагов:

полный запрет на предоставление морских услуг любым судам, которые транспортируют российские энергоносители из российских портов. По словам министра, это значительно повысит транспортные расходы для России и сделает невозможным участие компаний из ЕС в такой торговле.

необходимость усиления ограничений на экспорт российских удобрений в Европейский Союз. Сейчас, отмечает Стенергард, действующие импортные квоты настолько велики, что фактически не ограничивают торговлю, несмотря на то что удобрения являются третьей по объемам категорией российского экспорта в ЕС.

отмена стоимостного порога для товаров класса люкс. Как отмечается в письме, европейские предметы роскоши имеют не только экономическое, но и символическое и политическое значение, поэтому их экспорт в Россию должен быть запрещен независимо от цены.

Напомним, недавно госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Америка не усиливает санкционное давление на Кремль только для того, чтобы об этом сказать. При этом Вашингтон заинтересован в том, чтобы они работали.

Кроме того, Рубио заявил журналистам, что у США пока нет возможностей для ведения новых санкций против РФ.