Головна Новини дня Зеленський оголосив про нові санкції проти проросійських діячів

Зеленський оголосив про нові санкції проти проросійських діячів

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 21:07
Зеленський оголосив про нові санкції проти проросійських діячів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У понеділок, 2 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення та оголосив про продовження обмежувальних заходів у координації з Великою Британією. Йдеться як про санкції, термін дії яких спливав, так і про розширення списку осіб і компаній, що підпадають під обмеження.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні.

Читайте також:
Зеленський оголосив про нові санкції проти проросійських діячів - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Нові санкції проти Фірташа, Козака

Зокрема, Україна продовжує санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа, а також запроваджує обмеження щодо його найближчого оточення та підконтрольної йому компанії.

За словами глави держави, всі субʼєкти, повʼязані з Росією та її структурами, мають бути заблоковані.

Крім того, продовжено санкції проти одного з найближчих соратників Віктора Медведчука — Тараса Козака, а також восьми повʼязаних із ним компаній.

Зеленський наголосив, що ще задовго до початку повномасштабної війни ці особи зробили вибір на користь Росії, а отже — на користь війни. Україна й надалі протидіятиме кожному такому субʼєкту.

Нагадаємо, що нещодавно Європейський Союз розширив санкції проти пропагандистів РФ.

А до цього стало відомо, що Зеленський підписав нові рішення щодо санкцій проти росіян.

Володимир Зеленський санкції пропаганда Велика Британія обмеження
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
