Зеленський оголосив про нові санкції проти проросійських діячів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У понеділок, 2 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення та оголосив про продовження обмежувальних заходів у координації з Великою Британією. Йдеться як про санкції, термін дії яких спливав, так і про розширення списку осіб і компаній, що підпадають під обмеження.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Нові санкції проти Фірташа, Козака

Зокрема, Україна продовжує санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа, а також запроваджує обмеження щодо його найближчого оточення та підконтрольної йому компанії.

За словами глави держави, всі субʼєкти, повʼязані з Росією та її структурами, мають бути заблоковані.

Крім того, продовжено санкції проти одного з найближчих соратників Віктора Медведчука — Тараса Козака, а також восьми повʼязаних із ним компаній.

Зеленський наголосив, що ще задовго до початку повномасштабної війни ці особи зробили вибір на користь Росії, а отже — на користь війни. Україна й надалі протидіятиме кожному такому субʼєкту.

