Зеленський оголосив про нові санкції проти проросійських діячів
У понеділок, 2 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення та оголосив про продовження обмежувальних заходів у координації з Великою Британією. Йдеться як про санкції, термін дії яких спливав, так і про розширення списку осіб і компаній, що підпадають під обмеження.
Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні.
Нові санкції проти Фірташа, Козака
Зокрема, Україна продовжує санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа, а також запроваджує обмеження щодо його найближчого оточення та підконтрольної йому компанії.
За словами глави держави, всі субʼєкти, повʼязані з Росією та її структурами, мають бути заблоковані.
Крім того, продовжено санкції проти одного з найближчих соратників Віктора Медведчука — Тараса Козака, а також восьми повʼязаних із ним компаній.
Зеленський наголосив, що ще задовго до початку повномасштабної війни ці особи зробили вибір на користь Росії, а отже — на користь війни. Україна й надалі протидіятиме кожному такому субʼєкту.
Нагадаємо, що нещодавно Європейський Союз розширив санкції проти пропагандистів РФ.
А до цього стало відомо, що Зеленський підписав нові рішення щодо санкцій проти росіян.
