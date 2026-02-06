Видео
Глава МИД Эстонии назвал, когда примут 20-й пакет санкций ЕС

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 16:26
ЕС готовит 20-й пакет санкций против России — Цахкна раскрыл детали
Маргус Цахкна. Фото: кадр из видео

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европейский Союз готовит 20-й санкционный пакет. По его словам, его могут принять еще до 24 февраля.

Об этом Маргус Цахкна сказал на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в пятницу, 6 февраля, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Новый пакет санкций Евросоюза

Цахкна заявил, что сейчас со стороны России нет никаких признаков готовности к прекращению войны в ближайшее время.

"Мы имеем санкционный пакет, позиция Европы, 20-й пакет готовится. Европейский Союз может еще перед 24 февраля принять этот пакет. Наши лидеры приедут в Киев, но накануне этого, я думаю, будет соответствующее объявление", — говорит министр.

Он напомнил, что ЕС принял решение полностью отказаться от российского газа до 2027 года. Также прорабатывают меры по ограничению прохода российских танкеров Балтийским морем, чтобы усилить экономическое давление на Москву.

"60% танкерно-танкерного флота России проходит через Балтийское море. Мы должны перекрыть этот маршрут, чтобы усилить давление на Россию", — добавил Цахкна.

Напомним, 5 февраля в Украину прибыл Маргус Цахкна. Он хочет ознакомиться с условиями жизни в стране.

А сегодня Цахкна встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. В частности, они обсудили поддержку Украины.

Европейский союз санкции война Эстония Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
