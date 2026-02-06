Зеленский встретился с Цахкной в Киеве - о чем они договорились

Срочная новость

Президент Украины провел встречу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, во время его визита в Киев 6 февраля. Они обсудили дальнейшее сотрудничество и поддержку Украины.

"Главное внимание — энергетической и оборонной помощи, сотрудничеству с партнерами в рамках Коалиции желающих, укреплению ПВО и дополнительным взносам в программу PURL. Говорили и о дипломатии ради мира. И также о конкретных шагах давления на Россию. Финализация 20-го пакета санкций ЕС и блокирование российского танкерного флота — среди главных", — написал Зеленский.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...