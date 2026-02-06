Зеленский встретился с Цахкной в Киеве - о чем они договорились

Санкции и блокировка танкерного флота РФ — Зеленский поговорил с Цахкной
Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 15:26
Срочная новость
Президент Украины провел встречу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, во время его визита в Киев 6 февраля. Они обсудили дальнейшее сотрудничество и поддержку Украины.
"Главное внимание — энергетической и оборонной помощи, сотрудничеству с партнерами в рамках Коалиции желающих, укреплению ПВО и дополнительным взносам в программу PURL. Говорили и о дипломатии ради мира. И также о конкретных шагах давления на Россию. Финализация 20-го пакета санкций ЕС и блокирование российского танкерного флота — среди главных", — написал Зеленский.
Реклама
Читайте также:
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама