Главная Новости дня Зеленский обсудил с премьером Швеции энергетическую поддержку

Зеленский обсудил с премьером Швеции энергетическую поддержку

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 19:05
Зеленский обсудил с Кристерссоном энергетическую поддержку Украины
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 5 февраля, провел разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. В частности, стороны обсудили удары России по энергетике.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Разговор Зеленского с Кристерссоном 5 февраля

Зеленский рассказал премьеру Швеции об общей ситуации, восстановлении и потребностях Украины. Он также поблагодарил за решение выделить 100 млн долларов энергетической поддержки.

Стороны обсудили укрепление противовоздушной обороны и защиту критически важных объектов.

"Страны Северной Европы и Балтии очень нас поддерживают, и мы это очень ценим. Продолжаем координироваться и в дипломатической работе, и я проинформировал Ульфа о трехсторонних переговорах в Абу-Даби и контактах с американской стороной. Спасибо за поддержку", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский вместе с премьером Польши Дональдом Туском договорились совместно производить оборонные материалы.

Ранее глава государства отреагировал на идею французского лидера Эммануэля Макрона возобновить диалог с Кремлем.

Владимир Зеленский Швеция Украина ПВО энергетика Ульф Кристерссон
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
