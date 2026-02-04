Видео
Зеленский отреагировал на идею Макрона возобновить диалог с Путиным

Дата публикации 4 февраля 2026 23:43
Зеленский заявил, что Путин хочет унизить европейцев
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на идею президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении диалога с Кремлем. Украинский лидер считает, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован только в унижении европейцев.

Об этом глава государства сказал в интервью France 2.

Что сказал Зеленский об идее возобновления диалога между Европой и Путиным

"Мы с Эммануэлем хорошие друзья. Конечно, он позвонил мне сказать, что думает о возобновлении диалога с россиянами. Он знает, что я думаю об этом. Он знает мое мнение... Интерес Путина — унизить Европу", — сказал президент.

Зеленский отметил, что очень важно, чтобы Эмануэль Макрон пытался помочь. И важно, чтобы лидеры работали над достижением мира между Украиной и РФ.

Глава государства считает, что это будет полезно для всего мира, если он. А Украине больше не будет. Однако добавил, что по его мнению, давление на Путина недостаточное.

"Во время переговоров он только стремится унизить европейцев. Поэтому, когда говорим о возобновлении диалога с Путиным... Это могло быть вчера, если бы давление на Россию было достаточным. Но этого было недостаточно", — резюмировал Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин боится только президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что европейские политики не имеют такого влияния на диктатора РФ.

Также президент считает, что мир в Украине может быть достигнут менее чем за год.

Владимир Зеленский Франция владимир путин Эммануэль Макрон Европа война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
