Когда будет мир в Украине - ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир в Украине может быть достигнут менее чем за год. Это возможно при условии сохранения независимости государства.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью телеканалу France 2.

Когда будет мир в Украине

Глава государства подчеркнул, что поражение в войне будет означать потерю суверенитета.

"Наш народ больше России. Если мы потеряем свою независимость, если мы станем частью России, это будет абсолютно ужасная потеря. И я уверен, что этого не произойдет", — сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил, что надеется, что мир будет достигнут менее чем за год.

Также Президент сообщил, что Россия неоднократно пыталась его ликвидировать, однако он привык жить в условиях постоянной угрозы.

Напомним, что Владимир Зеленский в этом же интервью заявил, что Владимир Путин боится только Дональда Трампа.

Кроме того, украинский лидер сообщил, что россиянам понадобится минимум два года, чтобы захватить Донбасс.