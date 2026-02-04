Відео
Відео

Головна Новини дня Зеленський відповів, коли вдасться досягнути миру в Україні

Зеленський відповів, коли вдасться досягнути миру в Україні

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 22:48
Коли буде мир в Україні - відповідь Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мир в Україні може бути досягнутий менш ніж за рік. Це можливо за умови збереження незалежності держави.

Про це український лідер розповів в інтерв’ю телеканалу France 2.

Читайте також:

Коли буде мир в Україні

Глава держави наголосив, що поразка у війні означатиме втрату суверенітету.

"Наш народ більший за Росію. Якщо ми втратимо свою незалежність, якщо ми станемо частиною Росії, це буде абсолютно жахлива втрата. І я впевнений, що цього не станеться", — сказав він.

Крім того, Зеленський заявив, що сподівається, що мир буде досягнуто менш ніж за рік.

Також Президент повідомив, що Росія неодноразово намагалася його ліквідувати, однак він звик жити в умовах постійної загрози. 

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у цьому ж інтервʼю заявив, що Володимир Путін боїться лише Дональда Трампа.

Крім того, український лідер повідомив, що росіянам знадобиться щонайменше два роки, щоб захопити Донбас. 

Володимир Зеленський українці перемир'я війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
