Зеленський заявив, що Путін хоче принизити європейців

Зеленський відреагував на ідею Макрона відновити діалог з Путіним
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо відновлення діалогу з Кремлем. Український лідер вважає, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений лише у принижені європейців.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю France 2.
Що сказав Зеленський про ідею відновлення діалогу між Європою та Путіним
"Ми з Еммануелем хороші друзі. Звісно, він подзвонив мені сказати, що думає про відновлення діалогу з росіянами. Він знає, що я думаю про це. Він знає мою думку... Інтерес Путіна — принизити Європу", — сказав президент.
Зеленський зазначив, що дуже важливо, щоб Емануель Макрон намагався допомогти. І важливо, щоб лідери працювали над досягненням миру між Україною та РФ.
Глава держави вважає, що це буде корисно для всього світу, якщо він. А Україні більше не буде. Однак додав, що на його думку, тиск на Путіна недостатній.
"Під час переговорів він лише прагне принизити європейців. Тож, коли говоримо про відновлення діалогу з Путіним... Це могло бути вчора, якби тиск на Росію був достатнім. Але цього було недостатньо", — резюмував Зеленський.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін боїться лише президента США Дональда Трампа. Він підкреслив, що європейські політики не мають такого впливу на диктатора РФ.
Також президент вважає, що мир в Україні може бути досягнутий менш ніж за рік.
