Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відреагував на ідею Макрона відновити діалог з Путіним

Зеленський відреагував на ідею Макрона відновити діалог з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 23:43
Зеленський заявив, що Путін хоче принизити європейців
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо відновлення діалогу з Кремлем. Український лідер вважає, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений лише у принижені європейців.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю France 2.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Зеленський про ідею відновлення діалогу між Європою та Путіним

"Ми з Еммануелем хороші друзі. Звісно, він подзвонив мені сказати, що думає про відновлення діалогу з росіянами. Він знає, що я думаю про це. Він знає мою думку... Інтерес Путіна — принизити Європу", — сказав президент.

Зеленський зазначив, що дуже важливо, щоб Емануель Макрон намагався допомогти. І важливо, щоб лідери працювали над досягненням миру між Україною та РФ.

Глава держави вважає, що це буде корисно для всього світу, якщо він. А Україні більше не буде. Однак додав, що на його думку, тиск на Путіна недостатній.

"Під час переговорів він лише прагне принизити європейців. Тож, коли говоримо про відновлення діалогу з Путіним... Це могло бути вчора, якби тиск на Росію був достатнім. Але цього було недостатньо", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін боїться лише президента США Дональда Трампа. Він підкреслив, що європейські політики не мають такого впливу на диктатора РФ.

Також президент вважає, що мир в Україні може бути досягнутий менш ніж за рік.

Володимир Зеленський Франція володимир путін Емманюель Макрон Європа війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації