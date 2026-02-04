Зеленський заявив, що Путін хоче принизити європейців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо відновлення діалогу з Кремлем. Український лідер вважає, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений лише у принижені європейців.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю France 2.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Зеленський про ідею відновлення діалогу між Європою та Путіним

"Ми з Еммануелем хороші друзі. Звісно, він подзвонив мені сказати, що думає про відновлення діалогу з росіянами. Він знає, що я думаю про це. Він знає мою думку... Інтерес Путіна — принизити Європу", — сказав президент.

Зеленський зазначив, що дуже важливо, щоб Емануель Макрон намагався допомогти. І важливо, щоб лідери працювали над досягненням миру між Україною та РФ.

Глава держави вважає, що це буде корисно для всього світу, якщо він. А Україні більше не буде. Однак додав, що на його думку, тиск на Путіна недостатній.

"Під час переговорів він лише прагне принизити європейців. Тож, коли говоримо про відновлення діалогу з Путіним... Це могло бути вчора, якби тиск на Росію був достатнім. Але цього було недостатньо", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін боїться лише президента США Дональда Трампа. Він підкреслив, що європейські політики не мають такого впливу на диктатора РФ.

Також президент вважає, що мир в Україні може бути досягнутий менш ніж за рік.