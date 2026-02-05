Видео
Главная Новости дня Украина и Польша договорились о новых шагах в укреплении обороны

Украина и Польша договорились о новых шагах в укреплении обороны

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 16:47
Украина и Польша договорились о совместном производстве оборонных материалов
Дональд Туск и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Украина и Польша договорились о новых шагах, которые помогут укрепить обороноспособность и развить экономику. В частности, страны будут совместно производить оборонные материалы.

Об этом стало известно на пресс-конференции премьер-министра Польши Дональда Туска и украинского лидера Владимира Зеленского в четверг, 5 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Совместные шаги Украины и Польши в укреплении обороны

Туск заявил, что Украина и Польша договорились использовать средства SAFE для совместного укрепления обороноспособности и развития экономики.

"Мы уже договорились, чтобы деньги SAFE были эффективно использованы для лучших общих интересов, которые связаны с нашей обороноспособностью и экономикой. Говоря коротко, будем строить синергию", — говорит он.

По его словам, некоторые вещи украинцы делают лучше всего в мире, как и Польша.

Туск отметил, что часть средств можно использовать для совместных экономических проектов.

"Можем совместно строить и в Украине, и в Польше фабрики, которые будут производить то, что лучше всего умеет делать Украина и Польша. И будем это делать вместе. Таким образом, будем лучше вооружены", — заявил он.

Он сказал, что сегодня Украина, вероятно, является самым ценным партнером для каждой страны, которая хочет себя вооружать и современно думать о защите собственного государства.

Первые результаты сотрудничества уже есть и ожидается подготовка первого совместного отчета о достижениях.

Оборонные материалы

Туск и Зеленский подписали письмо о намерениях совместно производить оборонные материалы. Этот документ не ограничивается формальным провозглашением намерений, а закладывает основу для реального взаимодействия.

"Это было нашей целью в течение многих-многих месяцев. Мы говорили об этом и приложили немало усилий для того, чтобы идея совместного производства на предприятиях как в Польше, так и в Украине вооружения стала реальностью", — добавил Туск.

Напомним, премьер Польши заявил, что его страна готова передать Украине МиГи, если они будут нужны.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность Польше за поддержку Украины. Известно, что на встрече стороны обсудили также дипломатическую работу для завершения войны.

Владимир Зеленский Польша Украина оборонная сфера Дональд Туск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
