Україна та Польща домовилися про спільне виробництво оборонних матеріалів

Україна та Польща домовилися про нові кроки, які допоможуть зміцнити обороноздатність та розвинути економіку. Зокрема, країни спільно вироблятимуть оборонні матеріали.

Про це стало відомо на пресконференції премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска та українського лідера Володимира Зеленського у четвер, 5 лютого, передає Новини.LIVE.

Спільні кроки України та Польщі в зміцненні оборони

Туск заявив, що Україна та Польща домовилися використовувати кошти SAFE для спільного зміцнення обороноздатності та розвитку економіки.

"Ми вже домовилися, щоб гроші SAFE були ефективно використані для найкращих спільних інтересів, які повʼязані з нашою обороноздатністю і економікою. Кажучи коротко, будемо будувати синергію", — каже він.

За його словами, деякі речі українці роблять найкраще у світі, як і Польща.

Туск наголосив, що частину коштів можна використати для спільних економічних проєктів.

"Можемо спільно будувати і в Україні, і в Польщі фабрики, які будуть виробляти те, що найкраще вміє робити Україна і Польща. І будемо це робити разом. Таким чином, будемо краще озброєні", — заявив він.

Він сказав, що сьогодні Україна, ймовірно, є найціннішим партнером для кожної країни, яка хоче себе озброювати та сучасно думати про захист власної держави.

Перші результати співпраці вже є і очікується підготовка першого спільного звіту про досягнення.

Оборонні матеріали

Туск та Зеленський підписали лист про наміри спільно виробляти оборонні матеріали. Цей документ не обмежується формальним проголошенням намірів, а закладає основу для реальної взаємодії.

"Це було нашою метою протягом багатьох-багатьох місяців. Ми говорили про це і доклали чимало зусиль для того, щоб ідея спільного виробництва на підприємствах як у Польщі, так і в Україні озброєння стала реальністю", — додав Туск.

Нагадаємо, премʼєр Польщі заявив, що його країна готова передати Україні МіГи, якщо вони будуть потрібні.

Крім того, Зеленський висловив вдячність Польщі за підтримку України. Відомо, що на зустрічі сторони обговорили також дипломатичну роботу для завершення війни.