Головна Новини дня Спільні програми захисту — Зеленський розкрив розмову із Туском

Спільні програми захисту — Зеленський розкрив розмову із Туском

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 15:05
Зеленський обговорив з Туском енергетику, безпеку та зброю
Володимир Зеленський та Дональд Туск. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський повідомив про змістовну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Він подякував Польщі за постійну підтримку України, як під час російської агресії, так і протягом усіх років незалежності нашої держави.

Про це повідомив український лідер у Telegram у четвер, 5 лютого.

Читайте також:

Зеленський зустрівся із Туском

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію в енергетиці та питання відновлення країни. Зеленський наголосив, що співпраця у цих сферах може посилити як Україну, так і Польщу, зокрема через розвиток спільних енергетичних мереж.

Окрему увагу приділили питанням безпеки. Україна розраховує на подальшу участь Польщі в програмі PURL, яка дозволяє купувати американську зброю, а також на повноцінну участь у програмі SAFE. Сторони також готуються до спільного виробництва дронів та іншого озброєння.

Крім того, обговорювалася дипломатична робота для завершення війни. Зеленський поінформував про діяльність української переговорної команди та підкреслив важливість продовження тиску на Росію. За його словами, війна має завершитися реальними й надійними гарантіями безпеки для України та всього регіону, без жодної винагороди для агресора.

Зображення
Володимир Зеленський та Дональд Туск. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Нагадаємо, раніше до Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. 

Сьогодні він разом із Володимиром Зеленським узяли участь у церемонії вшанування пам'яті українських воїнів, які віддали життя за незалежність і свободу держави.

Володимир Зеленський Польща переговори Україна Дональд Туск
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
