Зеленский обсудил с Туском энергетику, безопасность и оружие

Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о содержательном разговоре с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Он поблагодарил Польшу за постоянную поддержку Украины, как во время российской агрессии, так и на протяжении всех лет независимости нашего государства.

Об этом сообщил украинский лидер в Telegram в четверг, 5 февраля.

Зеленский встретился с Туском

Во время встречи стороны обсудили ситуацию в энергетике и вопросы восстановления страны. Зеленский отметил, что сотрудничество в этих сферах может усилить как Украину, так и Польшу, в частности через развитие совместных энергетических сетей.

Отдельное внимание уделили вопросам безопасности. Украина рассчитывает на дальнейшее участие Польши в программе PURL, которая позволяет покупать американское оружие, а также на полноценное участие в программе SAFE. Стороны также готовятся к совместному производству дронов и другого вооружения.

Кроме того, обсуждалась дипломатическая работа для завершения войны. Зеленский проинформировал о деятельности украинской переговорной команды и подчеркнул важность продолжения давления на Россию. По его словам, война должна завершиться реальными и надежными гарантиями безопасности для Украины и всего региона, без всякого вознаграждения для агрессора.

Напомним, ранее в Киев прибыл премьер-министр Польши Дональд Туск.

Сегодня он вместе с Владимиром Зеленским приняли участие в церемонии чествования памяти украинских воинов, отдавших жизнь за независимость и свободу государства.