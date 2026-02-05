Чи готова Польща передати Україні МіГ-29 — Туск відповів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Польща має у своєму розпорядженні винищувачі МіГ-29. За необхідності вона готова передати літаки Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у четвер, 5 лютого, передає Новини.LIVE.

Чи передасть Польща МіГ-29 Україні

"48-й пакет допомоги буде коштувати 200 млн злотих і буде в основному складатися з броньованої техніки для українських військ. Якщо йдеться про МіГ-29, ми про це говорили детально, вони чекають. Є у нашому розпорядженні. Ми з президентом Зеленським домовилися, що будемо працювати гнучко і в разі потреби будемо змінювати наші позиції", — зазначив Туск.

Польський прем'єр додав, що Польща розуміє потребу України у підсиленні ППО. Зокрема, йдеться про ракети та винищувачі.

"Я знаю, що Україна потребує різноманітного типу форм ППО, зокрема певного типу ракет. Не у всьому можемо допомогти, але якщо МіГи будуть потрібні, то Польща готова передати їх в цю ж хвилину", — наголосив Туск.

Він додав, що Польща та Україна обговорили взаємний обмін. Зокрема, Варшава прагне побудувати ефективну антидронову оборону, відтак цікавиться українськими БпЛА.

Також Туск заявив, що після повернення до Польщі обговорить із міністром оборони можливість передачі альтернативної техніки замість МіГів.

