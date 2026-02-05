Готова ли Польша передать Украине МиГ-29 — Туск ответил Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Польша располагает истребителями МиГ-29. При необходимости она готова передать самолеты Украине.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в четверг, 5 февраля, передает Новини.LIVE.

Передаст ли Польша МиГ-29 Украине

"48-й пакет помощи будет стоить 200 млн злотых и будет в основном состоять из бронированной техники для украинских войск. Если речь идет о МиГ-29, мы об этом говорили подробно, они ждут. Есть в нашем распоряжении. Мы с президентом Зеленским договорились, что будем работать гибко и в случае необходимости будем менять наши позиции", — отметил Туск.

Польский премьер добавил, что Польша понимает потребность Украины в усилении ПВО. В частности, речь идет о ракетах и истребителях.

"Я знаю, что Украина нуждается в разнообразном типе форм ПВО, в частности определенного типа ракет. Не во всем можем помочь, но если МиГи будут нужны, то Польша готова передать их в эту же минуту", — подчеркнул Туск.

Он добавил, что Польша и Украина обсудили взаимный обмен. В частности, Варшава стремится построить эффективную антидроновую оборону, поэтому интересуется украинскими БпЛА.

Также Туск заявил, что по возвращении в Польшу обсудит с министром обороны возможность передачи альтернативной техники вместо МиГов.

Напомним, ранее мы писали о встрече Президента Украины Владимира Зеленского с премьером Польши Дональдом Туском. Политики обсудили совместные программы защиты.

Также мы рассказывали о том, что Туск вместе с Зеленский почтили павших украинских военных. Это произошло во время визита премьер-министра Польши в Киев.