Головна Новини дня Зеленський обговорив з премʼєром Швеції енергетичну підтримку

Зеленський обговорив з премʼєром Швеції енергетичну підтримку

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 19:05
Зеленський обговорив з Крістерссоном енергетичну підтримку України
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 5 лютого, провів розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Зокрема, сторони обговорили удари Росії по енергетиці.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Розмова Зеленського з Крістерссоном 5 лютого

Зеленський розповів премʼєру Швеції про загальну ситуацію, відновлення та потреби України. Він також подякував за рішення виділити 100 млн доларів енергетичної підтримки. 

Сторони обговорили зміцнення протиповітряної оборони та захист критично важливих обʼєктів.

"Країни Північної Європи і Балтії дуже нас підтримують, і ми це надзвичайно цінуємо. Продовжуємо координуватись і в дипломатичній роботі, і я поінформував Ульфа про тристоронні перемовини в Абу-Дабі та контакти з американською стороною. Дякую за підтримку"", — додав Зеленський.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський разом з премʼєром Польщі Дональдом Туском домовилися спільно виробляти оборонні матеріали.

Раніше глава держави відреагував на ідею французького лідера Еммануеля Макрона відновити діалог з Кремлем.

Володимир Зеленський Швеція Україна ППО енергетика Ульф Крістерссон
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
