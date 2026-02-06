Відео
Головна Новини дня Санкції та блокування танкерного флоту РФ — Зеленський поговорив із Цахкною

Санкції та блокування танкерного флоту РФ — Зеленський поговорив із Цахкною

Дата публікації: 6 лютого 2026 15:26
Зеленський зустрівся з Цахкною у Києві — про що вони домовилися
Президент України провів зустріч з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, під час його візиту до Києва 6 лютого. Вони обговорили подальшу співпрацю та підтримку України.

"Головна увага — енергетичній та оборонній допомозі, співпраці з партнерами в межах Коаліції охочих, зміцненню ППО та додатковим внескам у програму PURL. Говорили і про дипломатію заради миру. І також про конкретні кроки тиску на Росію. Фіналізація 20-го пакета санкцій ЄС та блокування російського танкерного флоту — серед найголовніших", — написав Зеленський.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
