Зеленський зустрівся з Цахкною у Києві — про що вони домовилися

Термінова новина

Президент України провів зустріч з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, під час його візиту до Києва 6 лютого. Вони обговорили подальшу співпрацю та підтримку України.

"Головна увага — енергетичній та оборонній допомозі, співпраці з партнерами в межах Коаліції охочих, зміцненню ППО та додатковим внескам у програму PURL. Говорили і про дипломатію заради миру. І також про конкретні кроки тиску на Росію. Фіналізація 20-го пакета санкцій ЄС та блокування російського танкерного флоту — серед найголовніших", — написав Зеленський.

Реклама

Читайте також:

Новина доповнюється...