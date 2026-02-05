Министр Эстонии с визитом в Украине — детали

Маргус Цахкна в Украине. Фото: x.com/Tsahkna

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 5 февраля с официальным визитом прибыл в Украину. Цель поездки — ознакомление с условиями жизни украинцев.

Об этом Маргус Цахкна сообщил в Х, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Глава МИД Эстонии в Украине

"Я в Украине, чтобы увидеть, как нация продолжает жить среди холода и темноты, под постоянной угрозой жизни, сталкиваясь с потерями и ужасом, когда сирены воздушной тревоги неоднократно напоминают всем, насколько близкой остается опасность", — отметил Цахкна.

Он подчеркнул, что Украина продолжает свое сопротивление жестокой агрессии РФ. По его словам, эта борьба касается не только безопасности Украины, но и Европы.

Также министр поделился впечатлениями от увиденной надписи на одном из зданий, символизирующей непоколебимость территориальной целостности страны.

"Сегодня надпись в случайном здании сказала все, что защищают украинцы. На стене был написан размер их страны: 603 628 квадратных километров. Точка", — отметил глава МИД Эстонии.

Напомним, 3 февраля Марк Рютте выступил в Верховной Раде. Он заверил, что НАТО не отворачивается от Украины и готов быстро оказывать помощь.

А 4 февраля в МИД анонсировали визит иностранных лидеров на годовщину великой войны. Эта дата определяющая для европейского контента.