Министр Эстонии с визитом в Украине — детали

В Украину прибыл глава МИД Эстонии — сделал заявление
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 5 февраля с официальным визитом прибыл в Украину. Цель поездки — ознакомление с условиями жизни украинцев.
Об этом Маргус Цахкна сообщил в Х, передает Новини.LIVE.
Глава МИД Эстонии в Украине
"Я в Украине, чтобы увидеть, как нация продолжает жить среди холода и темноты, под постоянной угрозой жизни, сталкиваясь с потерями и ужасом, когда сирены воздушной тревоги неоднократно напоминают всем, насколько близкой остается опасность", — отметил Цахкна.
Он подчеркнул, что Украина продолжает свое сопротивление жестокой агрессии РФ. По его словам, эта борьба касается не только безопасности Украины, но и Европы.
Также министр поделился впечатлениями от увиденной надписи на одном из зданий, символизирующей непоколебимость территориальной целостности страны.
"Сегодня надпись в случайном здании сказала все, что защищают украинцы. На стене был написан размер их страны: 603 628 квадратных километров. Точка", — отметил глава МИД Эстонии.
