Міністр Естонії з візитом в Україні — деталі

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна 5 лютого з офіційним візитом прибув до України. Мета поїздки — ознайомлення з умовами життя українців.

Про це Маргус Цахкна повідомив у Х, передає Новини.LIVE.

Очільник МЗС Естонії в Україні

"Я в Україні, щоб побачити, як нація продовжує жити серед холоду та темряви, під постійною загрозою життю, стикаючись із втратами та жахом, коли сирени повітряної тривоги неодноразово нагадують усім, наскільки близькою залишається небезпека", — зазначив Цахкна.

Він наголосив, що Україна продовжує свій опір жорстокій агресії РФ. За його словами, ця боротьба стосується не лише безпеки України, а і Європи.

Також міністр поділився враженнями від побаченого напису на одній із будівель, що символізує непохитність територіальної цілісності країни.

"Сьогодні напис у випадковій будівлі сказав все, що захищають українці. На стіні було написано розмір їхньої країни: 603 628 квадратних кілометрів. Крапка", — зазначив очільник МЗС Естонії.

Нагадаємо, 3 лютого Марк Рютте виступив у Верховній Раді. Він запевнив, що НАТО не відвертається від України і готовий швидко надавати допомогу.

А 4 лютого у МЗС анонсували візит іноземних лідерів на роковини великої війни. Ця дата визначальна для європейського контенту.