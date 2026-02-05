Відео
Головна Новини дня До України прибув глава МЗС Естонії — зробив заяву

До України прибув глава МЗС Естонії — зробив заяву

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 15:05
Міністр Естонії з візитом в Україні — деталі
Маргус Цахкна в Україні. Фото: x.com/Tsahkna

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна 5 лютого з офіційним візитом прибув до України. Мета поїздки — ознайомлення з умовами життя українців.

Про це Маргус Цахкна повідомив у Х, передає Новини.LIVE

Очільник МЗС Естонії в Україні

"Я в Україні, щоб побачити, як нація продовжує жити серед холоду та темряви, під постійною загрозою життю, стикаючись із втратами та жахом, коли сирени повітряної тривоги неодноразово нагадують усім, наскільки близькою залишається небезпека", — зазначив Цахкна. 

Він наголосив, що Україна продовжує свій опір жорстокій агресії РФ. За його словами, ця боротьба стосується не лише безпеки України, а і Європи. 

Також міністр поділився враженнями від побаченого напису на одній із будівель, що символізує непохитність територіальної цілісності країни. 

"Сьогодні напис у випадковій будівлі сказав все, що захищають українці. На стіні було написано розмір їхньої країни: 603 628 квадратних кілометрів. Крапка", — зазначив очільник МЗС Естонії. 

Нагадаємо, 3 лютого Марк Рютте виступив у Верховній Раді. Він запевнив, що НАТО не відвертається від України і готовий швидко надавати допомогу.

А 4 лютого у МЗС анонсували візит іноземних лідерів на роковини великої війни. Ця дата визначальна для європейського контенту.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
