Роковини повномасштабної війни — до України прибудуть світові лідери 24 лютого

У день роковин повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, до Києва прибудуть іноземні делегації високого рівня. Очікується участь лідерів держав та міністрів із різних країн.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в середу, 4 лютого.

Україна очікує на візити іноземних лідерів

Як повідомив речник, українська сторона вже знає про наміри низки міжнародних партнерів відвідати столицю.

"Обов'язково будуть в Києві іноземні гості, і високопоставлені. Одразу можу про це анонсувати, бо знаю про наміри цілої низки гостей і на рівні лідерів, і на рівні міністрів. Ми їх чекаємо. Будемо дуже раді їх бачити", — зазначив Тихий.

Речник МЗС наголосив, що 24 лютого є визначальною датою для Європи, адже вона розділила історію континенту на "до" та "після" повномасштабної війни.

"У цей день логічно й очевидно, щоб лідери були з нами, показали підтримку нашому народу, країні в боротьбі за свою свободу, незалежність і перемогу", — додав він.

У МЗС також повідомили, що Україна продовжує активну роботу з партнерами задля зміцнення міжнародної підтримки, суверенітету та безпеки держави.

