Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У МЗС анонсували візит іноземних лідерів на роковини великої війни

У МЗС анонсували візит іноземних лідерів на роковини великої війни

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 15:22
Роковини повномасштабної війни — до України прибудуть світові лідери 24 лютого
Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

У день роковин повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, до Києва прибудуть іноземні делегації високого рівня. Очікується участь лідерів держав та міністрів із різних країн.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в середу, 4 лютого.

Реклама
Читайте також:

Україна очікує на візити іноземних лідерів

Як повідомив речник, українська сторона вже знає про наміри низки міжнародних партнерів відвідати столицю.

"Обов'язково будуть в Києві іноземні гості, і високопоставлені. Одразу можу про це анонсувати, бо знаю про наміри цілої низки гостей і на рівні лідерів, і на рівні міністрів. Ми їх чекаємо. Будемо дуже раді їх бачити", — зазначив Тихий.

Речник МЗС наголосив, що 24 лютого є визначальною датою для Європи, адже вона розділила історію континенту на "до" та "після" повномасштабної війни.

"У цей день логічно й очевидно, щоб лідери були з нами, показали підтримку нашому народу, країні в боротьбі за свою свободу, незалежність і перемогу", — додав він.

У МЗС також повідомили, що Україна продовжує активну роботу з партнерами задля зміцнення міжнародної підтримки, суверенітету та безпеки держави.

Нагадаємо, раніше Георгій Тихий розповів про цілі України на переговорах в Абу-Дабі.

А також речник МЗС спростували заяви західних ЗМІ щодо термінів завершення війни.

Київ МЗС Європа війна в Україні візит
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації