Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В МИД анонсировали визит иностранных лидеров на годовщину большой войны

В МИД анонсировали визит иностранных лидеров на годовщину большой войны

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 15:22
Годовщина полномасштабной войны - в Украину прибудут мировые лидеры 24 февраля
Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

В день годовщины полномасштабного вторжения России, 24 февраля, в Киев прибудут иностранные делегации высокого уровня. Ожидается участие лидеров государств и министров из разных стран.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в среду, 4 февраля.

Реклама
Читайте также:

Украина ожидает визитов иностранных лидеров

Как сообщил спикер, украинская сторона уже знает о намерениях ряда международных партнеров посетить столицу.

"Обязательно будут в Киеве иностранные гости, и высокопоставленные. Сразу могу об этом анонсировать, потому что знаю о намерениях целого ряда гостей и на уровне лидеров, и на уровне министров. Мы их ждем. Будем очень рады их видеть", — отметил Тихий.

Спикер МИД подчеркнул, что 24 февраля является определяющей датой для Европы, ведь она разделила историю континента на "до" и "после" полномасштабной войны.

"В этот день логично и очевидно, чтобы лидеры были с нами, показали поддержку нашему народу, стране в борьбе за свою свободу, независимость и победу", — добавил он.

В МИД также сообщили, что Украина продолжает активную работу с партнерами для укрепления международной поддержки, суверенитета и безопасности государства.

Напомним, ранее Георгий Тихий рассказал о целях Украины на переговорах в Абу-Даби.

А также спикер МИД опровергли заявления западных СМИ о сроках завершения войны.

Киев МИД Европа война в Украине визит
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации