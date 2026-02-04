Годовщина полномасштабной войны - в Украину прибудут мировые лидеры 24 февраля

Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

В день годовщины полномасштабного вторжения России, 24 февраля, в Киев прибудут иностранные делегации высокого уровня. Ожидается участие лидеров государств и министров из разных стран.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в среду, 4 февраля.

Украина ожидает визитов иностранных лидеров

Как сообщил спикер, украинская сторона уже знает о намерениях ряда международных партнеров посетить столицу.

"Обязательно будут в Киеве иностранные гости, и высокопоставленные. Сразу могу об этом анонсировать, потому что знаю о намерениях целого ряда гостей и на уровне лидеров, и на уровне министров. Мы их ждем. Будем очень рады их видеть", — отметил Тихий.

Спикер МИД подчеркнул, что 24 февраля является определяющей датой для Европы, ведь она разделила историю континента на "до" и "после" полномасштабной войны.

"В этот день логично и очевидно, чтобы лидеры были с нами, показали поддержку нашему народу, стране в борьбе за свою свободу, независимость и победу", — добавил он.

В МИД также сообщили, что Украина продолжает активную работу с партнерами для укрепления международной поддержки, суверенитета и безопасности государства.

