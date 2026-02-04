Переговоры в Абу-Даби — чего Украина ждет от РФ и США

Спикер МИД Украины. Фото: Новини.LIVE

В столице Объединенных Арабских Эмиратов продолжается новый раунд переговоров, в которых принимают участие украинская, американская и российская делегации. Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что сейчас главной задачей Украины на этих встречах будет понять, с какими намерениями прибыли партнеры по диалогу.

Об этом Георгий Тихий заявил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Чего ждет Украина от нового раунда переговоров в Абу-Даби

Киев стремится выяснить, какую позицию привезли россияне после внутренних консультаций, учитывая предыдущие контакты.

"В фокусе этих переговоров будут прежде всего военные и военно-политические вопросы. Это видно из состава делегаций, которые нам встречаются. Есть много нюансов о том, как гипотетически может происходить окончание войны, в котором Украина заинтересована", — отметил Георгий Тихий.

Он отметил, что эти консультации и продолжение предыдущих встреч и происходят с 4 по 5 февраля.

По его словам, украинская команда настроена на серьезную и содержательную работу, а результаты переговоров станут понятными уже после их завершения. Также стороны должны обсудить ряд гуманитарных вопросов.

"Интерес украинской стороны в том, чтобы выяснить, на что реально настроены россияне, и на что реально настроены американцы в этом контексте", — отметил спикер МИД Украины.

Напомним, в Абу-Даби уже начались переговоры о перемирии и окончании войны.

Между тем некоторые СМИ ставят под сомнение, будут ли действенными гарантии безопасности и перемирие для Украины.