Переговори в Абу-Дабі — чого Україна чекає від РФ та США

У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів триває новий раунд переговорів, у яких беруть участь українська, американська та російська делегації. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що зараз головним завданням України на цих зустрічах буде зрозуміти, з якими намірами прибули партнери по діалогу.

Про це Георгій Тихий заявив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Київ прагне з'ясувати, яку позицію привезли росіяни після внутрішніх консультацій, зважаючи на попередні контакти.

"В фокусі цих переговорів будуть насамперед військові та військово-політичні питання. Це видно з складу делегацій, які нам зустрічаються. Є багато нюансів про те, як гіпотетично може відбуватися закінчення війни, в якому Україна зацікавлена", — зауважив Георгій Тихий.

Він зазначив, що ці консультації та продовження попередніх зустрічей і відбуваються з 4 до 5 лютого.

За його словами, українська команда налаштована на серйозну і змістовну роботу, а результати переговорів стануть зрозумілими вже після їх завершення. Також сторони мають обговорити низку гуманітарних питань.

"Інтерес української сторони в тому, щоб з'ясувати, на що реально налаштовані росіяни, і на що реально налаштовані американці в цьому контексті", — зазначив речник МЗС України.

Нагадаємо, в Абу-Дабі уже розпочалися переговори щодо перемир'я та закінчення війни.

Тим часом деякі ЗМІ ставлять під сумнів, чи будуть дієвими гарантії безпеки та перемир'я для України.