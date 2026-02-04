В Абу-Дабі розпочалися перемовини — що відомо

Переговори в Абу-Дабі розпочалися — деталі
У середу, 4 лютого, в Абу-Дабі стартував новий раунд тристоронніх перемовин між Україною, Росією та США. Як відомо, напередодні переговорні групи прибули до Еміратів.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров у Telegram.
В Абу-Дабі розпочалися переговори України, США та РФ — що відомо
Сьогодні, 4 лютого, об 11:57 (за київським часом) секретар РНБО Рустем Умєров написав, що розпочався черговий етап перемовин в Абу-Дабі.
За його інформацією, переговорний процес стартував у тристоронньому форматі — Україна, США та Росія.
Умєров зазначив, що далі буде продовжуватися робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій.
"Працюємо в межах чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру. Про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо главу держави", — резюмував Умєров.
