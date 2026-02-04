В Абу-Дабі розпочалися перемовини — що відомо

Тристоронні переговори України, США та РФ. Ілюстративне фото: Reuters

У середу, 4 лютого, в Абу-Дабі стартував новий раунд тристоронніх перемовин між Україною, Росією та США. Як відомо, напередодні переговорні групи прибули до Еміратів.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров у Telegram.

Сьогодні, 4 лютого, об 11:57 (за київським часом) секретар РНБО Рустем Умєров написав, що розпочався черговий етап перемовин в Абу-Дабі.

За його інформацією, переговорний процес стартував у тристоронньому форматі — Україна, США та Росія.

Умєров зазначив, що далі буде продовжуватися робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій.

"Працюємо в межах чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру. Про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо главу держави", — резюмував Умєров.

Раніше ми інформували, що сьогодні вранці українська делегація прибула до Абу-Дабі для участі у тристоронніх перемовинах.

Також ми повідомляли, що Умєров розповів, чого очікувати від нового раунду переговорів в Абу-Дабі.