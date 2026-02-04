Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Переговори в Абу-Дабі розпочалися — деталі

Переговори в Абу-Дабі розпочалися — деталі

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 11:55
В Абу-Дабі розпочалися перемовини — що відомо
Тристоронні переговори України, США та РФ. Ілюстративне фото: Reuters

У середу, 4 лютого, в Абу-Дабі стартував новий раунд тристоронніх перемовин між Україною, Росією та США. Як відомо, напередодні переговорні групи прибули до Еміратів.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров у Telegram.

Реклама
Читайте також:

В Абу-Дабі розпочалися переговори України, США та РФ — що відомо

Сьогодні, 4 лютого, об 11:57 (за київським часом) секретар РНБО Рустем Умєров написав, що розпочався черговий етап перемовин в Абу-Дабі.

За його інформацією, переговорний процес стартував у тристоронньому форматі — Україна, США та Росія.

Умєров зазначив, що далі буде продовжуватися робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій.

"Працюємо в межах чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру. Про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо главу держави", — резюмував Умєров.

Переговори в Абу-Дабі розпочалися 4 лютого
Скриншот повідомлення Умєрова/Telegram

Раніше ми інформували, що сьогодні вранці українська делегація прибула до Абу-Дабі для участі у тристоронніх перемовинах.

Також ми повідомляли, що Умєров розповів, чого очікувати від нового раунду переговорів в Абу-Дабі.

США переговори Україна Росія мирні переговори мирна угода Абу-Дабі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації