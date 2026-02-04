Видео
Главная Новости дня Переговоры в Абу-Даби начались — детали

Переговоры в Абу-Даби начались — детали

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 11:55
В Абу-Даби начались переговоры — что известно
Трехсторонние переговоры Украины, США и РФ. Иллюстративное фото: Reuters

В среду, 4 февраля, в Абу-Даби стартовал новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Как известно, накануне переговорные группы прибыли в Эмираты.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Telegram.

В Абу-Даби начались переговоры Украины, США и РФ — что известно

Сегодня, 4 февраля, в 11:57 (по киевскому времени) секретарь СНБО Рустем Умеров написал, что начался очередной этап переговоров в Абу-Даби.

По его информации, переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате — Украина, США и Россия.

Умеров отметил, что дальше будет продолжаться работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций.

"Работаем в рамках четких директив президента Владимира Зеленского для достижения достойного и длительного мира. О ходе каждого этапа переговоров информируем главу государства", — резюмировал Умеров.

Переговори в Абу-Дабі розпочалися 4 лютого
Скриншот сообщения Умерова/Telegram

Ранее мы информировали, что сегодня утром украинская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах.

Также мы сообщали, что Умеров рассказал, чего ожидать от нового раунда переговоров в Абу-Даби.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
