Главная Новости дня В МИД опровергли предположение о сроках завершения войны

В МИД опровергли предположение о сроках завершения войны

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 13:34
В МИД заявили может ли война закончиться этой весной
Георгий Тихий. Фото: кадр из видео

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал предположение западных медиа о возможных сроках завершения войны после переговоров. Он отметил, что Украина стремится к реальному прекращению боевых действий как можно скорее, а не ориентируется на условные дедлайны.

Об этом Георгий Тихий заявил на пресс-конференции, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Георгий Тихий прокомментировал публикацию издания Politico, которое упоминало весну как потенциальный временной предел для достижения договоренностей. По словам спикера, украинское государство ожидает результатов уже сейчас, а не в условные сроки.

"Мы хотим скорейшего окончания войны, перемирия и конкретных результатов этих встреч. Честно говоря, хотелось бы не "до весны", а значительно раньше", — заявил Георгий Тихий.

Он также подтвердил, что обсуждения между Украиной, США и Россией продолжаются вокруг четырех приоритетных направлений. О деталях переговоров не сообщается, но в МИД подчеркивают, что все вопросы уже давно озвучены публично.

Напомним, также Георгий Тихий объяснил, чего ожидает Украина от нового раунда переговоров в Абу-Даби.

Некоторые СМИ прогнозируют, что новый этап переговоров может быть результативнее предыдущего.

переговоры МИД Украина перемирие война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
