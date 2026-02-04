В МИД заявили может ли война закончиться этой весной

Георгий Тихий. Фото: кадр из видео

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал предположение западных медиа о возможных сроках завершения войны после переговоров. Он отметил, что Украина стремится к реальному прекращению боевых действий как можно скорее, а не ориентируется на условные дедлайны.

Об этом Георгий Тихий заявил на пресс-конференции, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Георгий Тихий прокомментировал публикацию издания Politico, которое упоминало весну как потенциальный временной предел для достижения договоренностей. По словам спикера, украинское государство ожидает результатов уже сейчас, а не в условные сроки.

"Мы хотим скорейшего окончания войны, перемирия и конкретных результатов этих встреч. Честно говоря, хотелось бы не "до весны", а значительно раньше", — заявил Георгий Тихий.

Он также подтвердил, что обсуждения между Украиной, США и Россией продолжаются вокруг четырех приоритетных направлений. О деталях переговоров не сообщается, но в МИД подчеркивают, что все вопросы уже давно озвучены публично.

Напомним, также Георгий Тихий объяснил, чего ожидает Украина от нового раунда переговоров в Абу-Даби.

Некоторые СМИ прогнозируют, что новый этап переговоров может быть результативнее предыдущего.