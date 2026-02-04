В МИД заявили может ли война закончиться этой весной

В МИД опровергли предположение о сроках завершения войны
Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал предположение западных медиа о возможных сроках завершения войны после переговоров. Он отметил, что Украина стремится к реальному прекращению боевых действий как можно скорее, а не ориентируется на условные дедлайны.
Об этом Георгий Тихий заявил на пресс-конференции, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
В МИД объяснили, каковы шансы на то, что война в Украине закончится весной
Георгий Тихий прокомментировал публикацию издания Politico, которое упоминало весну как потенциальный временной предел для достижения договоренностей. По словам спикера, украинское государство ожидает результатов уже сейчас, а не в условные сроки.
"Мы хотим скорейшего окончания войны, перемирия и конкретных результатов этих встреч. Честно говоря, хотелось бы не "до весны", а значительно раньше", — заявил Георгий Тихий.
Он также подтвердил, что обсуждения между Украиной, США и Россией продолжаются вокруг четырех приоритетных направлений. О деталях переговоров не сообщается, но в МИД подчеркивают, что все вопросы уже давно озвучены публично.
Напомним, также Георгий Тихий объяснил, чего ожидает Украина от нового раунда переговоров в Абу-Даби.
Некоторые СМИ прогнозируют, что новый этап переговоров может быть результативнее предыдущего.
Читайте Новини.LIVE!